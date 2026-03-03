Babnet   Latest update 18:18 Tunis

سفارة تونس بالدّوحة تعلن عن تعليق إسداء الخدمات القنصليّة بصفة مؤقتة بسبب التطورات الأمنيّة الأخيرة في المنطقة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a710758c8f29.68443036_qmphijkenogfl.jpg>
Publié le Mardi 03 Mars 2026 - 17:45
      
أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالدوحة، في بلاغ نشرته اليوم الثلاثاء، عن تعليق نشاط إسداء الخدمات القنصلية العادية بصفة مؤقتة، على غرار باقي السفارات الأجنبية المعتمدة في دولة قطر، بداية من يوم غد الأربعاء 4 مارس الجاري وإلى غاية إشعار آخر، حسب التوجيهات الجديدة التي تصدرها الجهات القطرية المختصة.

وأوضحت السفارة، أن هذا القرار يأتي على ضوء التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وحرصا على سلامة الجميع، وطبقا لتوجيهات السلطات القطرية بملازمة الحيطة والبقاء في المنازل باستثناء حالات الضرورة القصوى، واعتماد نظام العمل عن بعد.


وذكّرت بأنه يمكن لأفراد الجالية التونسية المقيمة في دولة قطر، في الحالات الطارئة والمستعجلة، الاتصال بمصالحها المباشرة لعملها بصفة منتظمة على بيانات التواصل التالية :


- أرقام الهاتف القار خلال أيام العمل ( من الساعة 9:00 صباحا إلى الساعة 14:00 بعد الظهر ) :
0097444512630
0097440162225
- رقم واتساب (عبر إرسالية مكتوبة أو صوتية ) :
0097433200525
- البريد الألكتروني :
at.doha@diplomatie.gov.tn
