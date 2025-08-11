الإسباني ألكاراز يبلغ الدور الثالث من بطولة سينسيناتي للتنس
تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالميا، إلى الدور الثالث من بطولة سينسيناتي للأساتذة بعد فوزه على البوسني دامير دزومهور المصنف 56 بنتيجة 2-1 (6-1 و2-6 و6-3) في حين صعد الألماني ألكسندر زفيريف بفوزه على الأمريكي نيشيش بازافاريدي بمجموعتين دون رد (6-3 و6-3).
وشهدت البطولة خروج الأسترالي أليكس دي مينور أمام الأمريكي رايلي أوبيلكا 6-7 و4-6، والروسي دانييل مدفيديف أمام الأسترالي آدم والتون 7-6 و4-6 و1-6.
وفي فئة السيدات، بلغت البولونية إيغا شفيونتيك الدور ثمن النهائي بانسحاب الأوكرانية مارتا كوستيوك، بينما فازت الأمريكية كوكو غوف على الصينية تشينيو وانغ 6-3 و6-2.
