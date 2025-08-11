الإسباني ألكاراز يبلغ الدور الثالث من بطولة سينسيناتي للتنس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/682a38494ca225.64668353_epmfiqkohlngj.jpg width=100 align=left border=0>

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالميا، إلى الدور الثالث من بطولة سينسيناتي للأساتذة بعد فوزه على البوسني دامير دزومهور المصنف 56 بنتيجة 2-1 (6-1 و2-6 و6-3) في حين صعد الألماني ألكسندر زفيريف بفوزه على الأمريكي نيشيش بازافاريدي بمجموعتين دون رد (6-3 و6-3).

وشهدت البطولة خروج الأسترالي أليكس دي مينور أمام الأمريكي رايلي أوبيلكا 6-7 و4-6، والروسي دانييل مدفيديف أمام الأسترالي آدم والتون 7-6 و4-6 و1-6.

وفي فئة السيدات، بلغت البولونية إيغا شفيونتيك الدور ثمن النهائي بانسحاب الأوكرانية مارتا كوستيوك، بينما فازت الأمريكية كوكو غوف على الصينية تشينيو وانغ 6-3 و6-2.