هجوم فيرجي شامبرز على الترجي عبر تدوينات مثيرة للجدل على إنستغرام
أطلق المستشهر الأمريكي فيرجي شامبرز، الداعم الأول للنادي الإفريقي، سلسلة تدوينات حادة على حسابه في فايسبوك و إنستغرام هاجم فيها فريق الترجي الرياضي التونسي، واصفًا إياه بأنه "تأسس من البرجوازية الفاسدة" و"يدعم الكيان" و"أنشأه الاستعمار الفرنسي".
وفي إحدى تدويناته، كتب شامبرز:
"8 ملايين دولار وضعت نفسي في مواجهة جيش من الفاسدين، وانتصرنا.
في هذه المعركة، خسرت حياتي الخاصة، وانفجرت حياتي الشخصية.
لا أدين لأحد بشيء.
أقول رأيي بصراحة."
واتهم شامبرز جماهير الترجي بشتم والدته "بالمئات يوميًا على مدى سنة كاملة"، مضيفًا أنهم "يدعمون فريقًا أسسه الاستعمار الفرنسي، ويتعامل تجاريًا مع الكيان، ورشّى الحكام لعقود، وهو محبوب البرجوازية الفاسدة".
كما صعّد في لهجته قائلًا إنهم "نعَتوا أم طفله بأنها نجمة أفلام... "، واتهموه بأنه "جاسوس صهيوني"، في حين أنهم "ركعوا أمام الدولة الأمريكية" حسب تعبيره، قبل أن يختم: "جبناء وفاشلون، كلهم".
وتأتي هذه التصريحات النارية وسط توتر كبير بين شامبرز وجماهير الترجي، ما يزيد من حدة الصراع القائم بين قطبي كرة القدم التونسية، النادي الإفريقي والترجي الرياضي.
