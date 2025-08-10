Babnet   Latest update 23:08 Tunis

هجوم فيرجي شامبرز على الترجي عبر تدوينات مثيرة للجدل على إنستغرام

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6898bf3d815f98.04316599_ehpojfmqnikgl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 10 Août 2025 - 12:43 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أطلق المستشهر الأمريكي فيرجي شامبرز، الداعم الأول للنادي الإفريقي، سلسلة تدوينات حادة على حسابه في فايسبوك و إنستغرام هاجم فيها فريق الترجي الرياضي التونسي، واصفًا إياه بأنه "تأسس من البرجوازية الفاسدة" و"يدعم الكيان" و"أنشأه الاستعمار الفرنسي".

وفي إحدى تدويناته، كتب شامبرز:

"8 ملايين دولار وضعت نفسي في مواجهة جيش من الفاسدين، وانتصرنا.

في هذه المعركة، خسرت حياتي الخاصة، وانفجرت حياتي الشخصية.
لا أدين لأحد بشيء.
أقول رأيي بصراحة."

واتهم شامبرز جماهير الترجي بشتم والدته "بالمئات يوميًا على مدى سنة كاملة"، مضيفًا أنهم "يدعمون فريقًا أسسه الاستعمار الفرنسي، ويتعامل تجاريًا مع الكيان، ورشّى الحكام لعقود، وهو محبوب البرجوازية الفاسدة".

كما صعّد في لهجته قائلًا إنهم "نعَتوا أم طفله بأنها نجمة أفلام... "، واتهموه بأنه "جاسوس صهيوني"، في حين أنهم "ركعوا أمام الدولة الأمريكية" حسب تعبيره، قبل أن يختم: "جبناء وفاشلون، كلهم".

وتأتي هذه التصريحات النارية وسط توتر كبير بين شامبرز وجماهير الترجي، ما يزيد من حدة الصراع القائم بين قطبي كرة القدم التونسية، النادي الإفريقي والترجي الرياضي.



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313122


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 11 أوت 2025 | 17 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:53
19:17
16:11
12:31
05:33
03:56
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet34°
26° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
35°-24
34°-24
34°-25
35°-26
  • Avoirs en devises
    23924,6

  • (08/08)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,35809 DT        1$ =2,90864 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/08)   1408,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    