هجوم فيرجي شامبرز على الترجي عبر تدوينات مثيرة للجدل على إنستغرام

"8 ملايين دولار وضعت نفسي في مواجهة جيش من الفاسدين، وانتصرنا.



في هذه المعركة، خسرت حياتي الخاصة، وانفجرت حياتي الشخصية.

لا أدين لأحد بشيء.

أقول رأيي بصراحة."

واتهم شامبرز جماهير الترجي بشتم والدته "بالمئات يوميًا على مدى سنة كاملة"، مضيفًا أنهم "يدعمون فريقًا أسسه الاستعمار الفرنسي، ويتعامل تجاريًا مع الكيان، ورشّى الحكام لعقود، وهو محبوب البرجوازية الفاسدة".كما صعّد في لهجته قائلًا إنهم "نعَتوا أم طفله بأنها نجمة أفلام... "، واتهموه بأنه "جاسوس صهيوني"، في حين أنهم "ركعوا أمام الدولة الأمريكية" حسب تعبيره، قبل أن يختم:وتأتي هذه التصريحات النارية وسط توتر كبير بين شامبرز وجماهير الترجي، ما يزيد من حدة الصراع القائم بين قطبي كرة القدم التونسية، النادي الإفريقي والترجي الرياضي.