Babnet   Latest update 23:05 Tunis

البحر ورهانات الكتابة محور ملتقى صالون الهادي نعمان للإبداع الأدبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6932fbf799cfb3.23161535_kgfoienqpjhml.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Decembre 2025 - 23:05 قراءة: 1 د, 12 ث
      
يمثل "البحر ورهانات الكتابة" محور ملتقى صالون الهادي نعمان للإبداع الأدبي الذي يستضيفه المركب الثقافي بالمنستير بداية من اليوم وعلى مدى ثلاثة أيام.
وسيكون الانطلاق مساء اليوم بافتتاح معرض الخط والحروفيات. تليه جلسة أولى تتضمن مداخلات حول "المنزع الوجودي فى شعر الهادى نعمان" و"عتبات النص عتبات البحر في رواية "شط الأرواح" لآمنة الرميلي. أما الجلسة العلمية الثانية فتتضمن مداخلات حول "الشعري في نماذج من شعر الهادى نعمان" و"المقاومة والتحرر فى سردية البحر، رواية " حذاء إسبانى" مثالا".
ويتضمن برنامج يوم السبت مداخلات حول "البحر في أدب الرحلات: مرآة الذات وفضاء اللقاء بالآخر" و"أدب الرحلة وأسرار البحر، الحدود الإدراكية للخيال وتخييل البحر فى الأقصوصة التونسية : مجموعة (حديقة حقوق الإنسان) لمحمد عيسى المؤدب أنموذجا وكتابة الأحداث فى رواية االشراع والعاصفة لحنامينة رهانات المتخيل الإنسانى..البحر نموذجا فى المجموعة الشعرية سنيوريتا للشاعر الحبيب المرموش.

كما يتابع الحاضرون مداخلات حول "صورة البحر بين العلامة والرمز في نماذج من القصة التونسية" و"تمظهر صورة البحر في مخيال المبدع العربي قديما وحديثا وة"البحر في كتابات حفيظة قارة بيبان"، فضلا عن عدد من الشهادات وقراءات شعرية.

ويكون الاختتام يوم الأحد بمجموعة من المداخلات حول "عوالم البحر الممكنة في الأدب العربي، المألوف، العجيب، العجائبي" و"البحر في سيرة د.عبدالله ابراهيم الذاتية أمواج" و"التشكيل الاستعاري في السيرة الذاتية: استعارة البحر في سيرة رفيقة البحورى الذاتية في المياه المالحة" و"قصيىدة البحر العربية بين تكثيف الحداثي ولعبة الضرورة ما بعد الحداثية".
وإثر قراءات شعرية يسدل الستار على الدورة بالإعلان عن الفائزين في مسابقة الهادي نعمان في الشعر والقصة، وتكريم المشاركين والضيوف.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319774


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 06 ديسمبر 2025 | 15 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:17
07:17
05:45
الرطــوبة:
% 71
Babnet
Babnet16°
13° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
18°-13
21°-13
21°-14
20°-13
  • Avoirs en devises
    24607,7

  • (05/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42185 DT        1$ =2,93230 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/12)   723,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :