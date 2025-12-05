<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6932fbf799cfb3.23161535_kgfoienqpjhml.jpg width=100 align=left border=0>

يمثل "البحر ورهانات الكتابة" محور ملتقى صالون الهادي نعمان للإبداع الأدبي الذي يستضيفه المركب الثقافي بالمنستير بداية من اليوم وعلى مدى ثلاثة أيام.

وسيكون الانطلاق مساء اليوم بافتتاح معرض الخط والحروفيات. تليه جلسة أولى تتضمن مداخلات حول "المنزع الوجودي فى شعر الهادى نعمان" و"عتبات النص عتبات البحر في رواية "شط الأرواح" لآمنة الرميلي. أما الجلسة العلمية الثانية فتتضمن مداخلات حول "الشعري في نماذج من شعر الهادى نعمان" و"المقاومة والتحرر فى سردية البحر، رواية " حذاء إسبانى" مثالا".

ويتضمن برنامج يوم السبت مداخلات حول "البحر في أدب الرحلات: مرآة الذات وفضاء اللقاء بالآخر" و"أدب الرحلة وأسرار البحر، الحدود الإدراكية للخيال وتخييل البحر فى الأقصوصة التونسية : مجموعة (حديقة حقوق الإنسان) لمحمد عيسى المؤدب أنموذجا وكتابة الأحداث فى رواية االشراع والعاصفة لحنامينة رهانات المتخيل الإنسانى..البحر نموذجا فى المجموعة الشعرية سنيوريتا للشاعر الحبيب المرموش.





كما يتابع الحاضرون مداخلات حول "صورة البحر بين العلامة والرمز في نماذج من القصة التونسية" و"تمظهر صورة البحر في مخيال المبدع العربي قديما وحديثا وة"البحر في كتابات حفيظة قارة بيبان"، فضلا عن عدد من الشهادات وقراءات شعرية.



ويكون الاختتام يوم الأحد بمجموعة من المداخلات حول "عوالم البحر الممكنة في الأدب العربي، المألوف، العجيب، العجائبي" و"البحر في سيرة د.عبدالله ابراهيم الذاتية أمواج" و"التشكيل الاستعاري في السيرة الذاتية: استعارة البحر في سيرة رفيقة البحورى الذاتية في المياه المالحة" و"قصيىدة البحر العربية بين تكثيف الحداثي ولعبة الضرورة ما بعد الحداثية".

وإثر قراءات شعرية يسدل الستار على الدورة بالإعلان عن الفائزين في مسابقة الهادي نعمان في الشعر والقصة، وتكريم المشاركين والضيوف.

