سيرين مرابط تتوعّد بمقاضاة قيادة اتحاد الشغل بسبب شعار رفعه عدد من النقابيين ‎

انتقدت النائبة سيرين مرابط، اليوم الاثنين 11 أوت، أحد الشعارات المناهضة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، والذي رفعه عدد من النقابيين خلال انعقاد الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، محمّلة قيادة المنظمة مسؤولية ما وصفته بـ"شتم الرئيس".



وقالت مرابط في تدوينة لها: "توصل لشتم الرئيس ونعته بالنعوت أذيكا متنجم كان توري حقيقتك، وسيأتي الرد وبالقانون، الاتحاد في تاريخيته وحشاد منكم براء، يلي خذيتوها باتيندا، عيب عيب عيب".

