العاصمة: السجن لموظف بقباضة مالية استولى على أموال عمومية

Publié le Jeudi 13 Novembre 2025 - 09:19
      
أصدرت أمس هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا يقضي بسجن موظف بقباضة مالية لمدة 6 سنوات، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أموال عمومية.

وقد تمكّن الموظف، وفق ما ورد في القضية، من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 20 ألف دينار على مراحل متعددة من القباضة المتضررة، واستخدمها لأغراض شخصية.



