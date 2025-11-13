Babnet   Latest update 10:33 Tunis

الأطباء الشبان يعلنون إضرابًا وطنيًا بيوم واحد في كليات الطب والمؤسسات الصحية يوم 19 نوفمبر‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67f8ba415a1e55.64555693_emhqijogklpfn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 13 Novembre 2025 - 10:33
      
أعلنت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2025، عن تنفيذ إضراب وطني شامل يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 يشمل كليات الطب وكافة المؤسسات الصحية والجامعية، وذلك على خلفية تواصل تعطّل تنفيذ بنود اتفاق 3 جويلية 2025.

وأوضحت المنظمة أن الإضراب سيشمل توقّف العمل والأنشطة الجامعية ليوم واحد مع الاقتصار على تأمين حصص الاستمرار في أقسام الاستعجالي فقط، ودعت منظوريها للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب بالتزامن مع جلسة مناقشة ميزانية وزارة الصحة لسنة 2025.



وجاء هذا التحرك للتعبير عن رفض الأطباء الشبان لسياسة المماطلة والتجاهل في تنفيذ الاتفاقات السابقة، خصوصًا البنود المتعلقة بـ:

1. صرف مستحقات الأطباء الشبان الخاصة بالاستمرار بالمستشفيات، ومراجعة المقرر الوزاري الخاص بها، التي كان من المقرر تنفيذها في أوت 2025.
2. تفعيل شروط الإعفاء أو التأجيل بالنسبة للخدمة المدنية، والتي لم تصدر أي وثائق رسمية توضح آليات تنفيذها رغم الاتفاق على تفعيلها منذ دورة التجنيد لشهر سبتمبر 2025.
3. إصدار الأمر المنظم للترفيع في الأجر الشهري للأطباء الشبان ابتداءً من 1 جانفي 2026.

وحملت المنظمة وزارة الصحة وعمادة الأطباء المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التحرك، محذّرة من تدهور الخدمات داخل المؤسسات الصحية العمومية نتيجة استمرار التأخير في تنفيذ الالتزامات.

وأكدت المنظمة في ختام بيانها تمسكها بالحوار الجدي والمسؤول كخيار لحل الإشكاليات العالقة، مشددة على مواصلة نضالها النقابي حتى تنفيذ كامل الاتفاق واستعادة الثقة في مسار إصلاح منظومة الصحة العمومية.


