الأطباء الشبان يعلنون إضرابًا وطنيًا بيوم واحد في كليات الطب والمؤسسات الصحية يوم 19 نوفمبر‎

أعلنت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2025، عن تنفيذ إضراب وطني شامل يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 يشمل كليات الطب وكافة المؤسسات الصحية والجامعية، وذلك على خلفية تواصل تعطّل تنفيذ بنود اتفاق 3 جويلية 2025.



وأوضحت المنظمة أن الإضراب سيشمل توقّف العمل والأنشطة الجامعية ليوم واحد مع الاقتصار على تأمين حصص الاستمرار في أقسام الاستعجالي فقط، ودعت منظوريها للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب بالتزامن مع جلسة مناقشة ميزانية وزارة الصحة لسنة 2025.









وجاء هذا التحرك للتعبير عن رفض الأطباء الشبان لسياسة المماطلة والتجاهل في تنفيذ الاتفاقات السابقة، خصوصًا البنود المتعلقة بـ:



1. صرف مستحقات الأطباء الشبان الخاصة بالاستمرار بالمستشفيات، ومراجعة المقرر الوزاري الخاص بها، التي كان من المقرر تنفيذها في أوت 2025.

2. تفعيل شروط الإعفاء أو التأجيل بالنسبة للخدمة المدنية، والتي لم تصدر أي وثائق رسمية توضح آليات تنفيذها رغم الاتفاق على تفعيلها منذ دورة التجنيد لشهر سبتمبر 2025.

3. إصدار الأمر المنظم للترفيع في الأجر الشهري للأطباء الشبان ابتداءً من 1 جانفي 2026.



وحملت المنظمة وزارة الصحة وعمادة الأطباء المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التحرك، محذّرة من تدهور الخدمات داخل المؤسسات الصحية العمومية نتيجة استمرار التأخير في تنفيذ الالتزامات.



