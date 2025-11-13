انطلقت صباح اليوم الخميس، خلال جلسة عامّة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مناقشة مشروع ميزانية مهمّة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2026، والتي قدّرت بنحو 94,165 مليون دينار، مقابل 90 مليون دينار سنة 2025.



وتتضمن هذه المهمّة ثلاثة برامج عملياتية أساسية تتعلق بـ:



تفاصيل النفقات



أهداف المهمّة



1.2.3.كما تضم الميزانية 28 برنامجًا فرعيًا و6 أنشطة وخمسة أهداف و10 مؤشرات، ويشارك في تنفيذهاكفاعل عمومي وحيد.: تم ضبطها في حدودتعهداً ودفعاً لسنة 2026، مقابلسنة 2025، أي بتراجع نسبته. ويبلغ مجموع نفقات التأجير شامل الموارد الذاتية للمؤسسات العامة: حددت بسقفتعهداً ودفعاً، مقابلسنة 2025، أي بزيادة نسبتها، تعود أساسًا إلى رفع نفقات الحساب الخاص في الخزينة "حساب ضمان ضحايا حوادث المرور" من 2,2 مليون دينار إلى 3,0 مليون دينار.: حُددت في حدودتعهداً ودفعاً، مقابلسنة 2025، أي بتراجع طفيف نسبته، وتشمل الجرايات العمرية ومنح ودادية الأعوان والجمعيات.: قدرت بسقفتعهداً ودفعاً، مقابلتعهداً ودفعاً سنة 2025، أي بزيادة تعادل، ويرجع ذلك أساسًا إلى نفقات الحساب الخاص في الخزينة "صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري" البالغة 9 ملايين دينار.وتتوزع نفقات الاستثمار على البرامج الثلاثة بنسبة:، وتهدف مهمّة أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى:* تحديد وضبط وحماية ملك الدولة العمومي والخاص، والحفاظ على الثروة الوطنية من* دعمفي إطار التنمية الشاملة والدامجة لكافة الفئات والجهات.* تهيئة العقار الدولي وضمانبما يحقق التلاؤم بين المدخرات العقارية ومتطلبات الأجيال القادمة.* تجسيد التعهدات الدولية والوطنية، خاصة المتعلقة بـوتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، والحد من تأثيراتمن خلال توفير الأراضي لمشاريع الطاقة المتجددة.