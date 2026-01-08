نابل: تذليل الصعوبات التي تعطل تنفيذ المشاريع الاستثمارية بمعتمدية سليمان محور جلسة عمل

مثل البحث في الحلول الممكنة لتذليل الصعوبات التي تعطل تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية بمعتمدية سليمان من ولاية نابل، محور جلسة عمل انتظمت عشية امس الأربعاء بمقر الولاية باشراف والية الجهة هناء شوشاني وبحضور رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار نامية العيادي ومختلف الإدارات المعنية.



وتم في اطار جلسة العمل استعراض عدد من المشاريع التي تواجه صعوبات في التنفيذ او التي تعطل دخولها طور الإنتاج في مجال السياحة الايكولوجية والصناعة والخدمات بسبب إشكاليات عقارية تتعلق بتغيير صبغة العقارات المقامة عليها او المبرمج استغلالها واستعراض الحلول الممكنة لحل هذه الإشكاليات.



وأكدت والية نابل في هذا السياق على ضرورة التعجيل باتخاذ إجراءات عملية لتذليل الصعوبات التي تواجه انجاز المشاريع الاستثمارية التي تعطل تنفيذها بمعتمدية سليمان والمرتبطة بإشكاليات عقارية مرتبطة باستكمال المراجعة الشاملة لمثال التهيئة العمرانية، وابرزت انّ أهمية هذه المشاريع سواء على مستوى قيمة الاستثمارات المقدرة بملايين الدينارات او بما ستساهم به في خلق مواطن الشغل او ما ستخلقه من ديناميكية تنموية واجتماعية بمعتمدية سليمان، يؤكد ضرورة التوجه نحو اعتماد التغيير الجزئي لمثال التهيئة العمرانية لتغيير صبغة العقار.وشددت على ان المراجعة الجزئية لمثال التهيئة العمرانية وتذليل الصعوبات الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص اللازمة لدخول هذه المشاريع طور العمل الفعلي، سيعطي دفعا قويا للتنمية لا فقط على المستوى المحلي بل وكذلك على المستوى الجهوي والوطني، خاصة وان عددا من المشاريع تعتبر مشاريع تصديرية كليا ومن بينها مشاريع استثمارية اجنبية لانتاج الأنظمة الكهربائية للسيارات باستثمارات ب54 مليون دينار وستساهم في توفير اكثر من 500 موطن شغل او لصناعة مقاعد الطائرات التي ستوفر 1600 موطن شغل او تركيب وتجهيز الحافلات والشاحنات باستثمارات بأكثر من 50 مليون دينار وبطاقة تشغلية ب500 عامل في المرحلة الأولى و1200 عامل في المرحلة الثانية او لصناعة الكابلات التي ستوفر 600 موطن شغل.وأكدت رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار نامية العيادي من جهتها، الحرص على دفع الاستثمار بولاية نابل وبمعتدية سليمان بالخصوص التي تعد من ابرز المعتمديات الجاذبة للاستثمارات، وابرزت انّ الوصول الى حلول على مستوى للاشكاليات التي تواجهها المشاريع الاستثمارية بالمنطقة، من شانه ان يعطي دفعا قويا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بولاية نابل ويساهم في دفع الحركية الاقتصادية على مستوى وطني وفي تحقيق النمو وخلق عدد هام من مواطن الشغل، وبينت انّ حل الإشكاليات التي تواجهها هذه المشاريع سيعزز مسيرة التنمية وسيساهم في استرجاع ثقة المستثمرين التونسيين والأجانب وفي جلب المزيد من الاستثمارات.وخلّصت الجلسة الى الاتفاق حول اهمية التوجه نحو التغيير الجزئي لمثال التهيئة العمرانية ببلدية سليمان بالنسبة للعقارات التي ستقام عليها المشاريع واغلبها بمنطقة الظهاري بسليمان وتغيير الصبغة من ارض سياحية الى شبه فندقية بالنسبة لمشروع النزل الايكولوجي بالمنطقة السياحية بسليمان والعمل على تذليل الصعوبات الإدارية للتعجيل بالحصول على التراخيص اللازمة للانطلاق الفعلي في العمل.وتم الاتفاق في ذات السياق على عقد جلسات متابعة لتقدم تنفيذ مخرجات جلسة العمل وعلى ضرورة عقد جلسات عمل على مستوى بقية معتمديات الولاية لمتابعة المشاريع الاستثمارية والمساهمة في دفع الاستثمار بها.