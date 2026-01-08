إنهاء مهام رئيس مدير عام الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري محمد الدوعاجي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c85fc1caec0b0.33800246_hnmokeplgqjfi.jpg width=100 align=left border=0>

تضمن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر اليوم الخميس 8 جانفي 2025 أمرا يقضي بإنهاء مهام الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري محمد الدوعاجي.



ويقضي الأمر عدد 4 لسنة 2026 المؤرخ في 7 جانفي والصادر عن وزارة الصحة بإنهاء تكليف محمد الدوعاجي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس مدير عام الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وذلك ابتداء من 31 ديسمبر 2025.







يشار إلى انه تم تعيين الدوعاجي رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 660 المؤرخ في 21 جويلية 2022.