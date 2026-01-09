الوكالة التونسية للتعاون الفني تنظم ورشة إقليمية لتبادل التجارب والمعارف حول تنمية المزارع الأسرية الذكية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6960f8f9d4aed7.15980675_pqfkgjlhimone.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم الوكالة التونسية للتعاون الفني في الفترة الممتدة من 12 إلى 16 جانفي 2026 ورشة إقليمية لتبادل التجارب والمعارف حول "تنمية المزارع الأسرية الذكية لمجابهة تغير المناخ وهجرة الشباب من المناطق الريفية في إفريقيا".



وتلتئم هذه الورشة في إطار تفعيل برامج التعاون جنوب جنوب، من أجل العمل على توفير المناخات الملائمة لبعث المشاريع الصغرى من قبل الشباب في المناطق الريفية وتهدف إلى مواجهة تحديين اثنين من أكبر التحديات التي تواجه القارة وهما التأثيرات المتنامية للتغير المناخي وتصاعد وتيرة هجرة الشباب من الأرياف بحثاً عن فرص عمل.







وتجمع هذه التظاهرة، التي تنتظم بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية التابع لجامعة الدول العربية والمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس، نخبة من كبار المختصين والخبراء في مجال الإنتاج الحيواني وتربية الماشية من 8 دول إفريقية وهي تونس، والجزائر، وليبيا، وموريتانيا، ومالي، والسينغال، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغينيا.





وتشكل هذه الورشة، وفق بلاغ للوكالة، منصة تفاعلية تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة من خلال استعراض أفضل الممارسات الميدانية في إدارة المزارع الصغرى والابتكار التقني من خلال تحديد مقاربات تكنولوجية وتنظيمية حديثة لتحويل المزارع الأسرية التقليدية إلى "مزارع ذكية" قادرة على التكيف مع شح المياه وتغير المناخ.



كما تهدف الورشة إلى تمكين الشباب من خلال إبراز قطاع تربية الماشية كقطاع واعد وجذاب اقتصادياً للشباب لضمان استقرارهم في مناطقهم الأصلية.



وسيسعى المشاركون في هذه الورشة بمرافقة فريق من الخبراء التونسيين إلى وضع خارطة طريق لتعزيز قدرات المزارعين الصغار وتطوير سياسات تدعم "الذكاء الفلاحي" كحل من الحلول لاستدامة الأمن الغذائي الإقليمي.



