النائبة فاطمة المسدي تكشف عن شكاية رفعتها ضد نائبة بتهمة تلقي أموال لتوطين مهاجرين غير نظاميين

أثارت النائبة فاطمة المسدي (غير منتمية) جدلاً واسعاً خلال نقاش ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، بعد إعلانها رسمياً عن تقديم شكاية جزائية ضد نائبة بالبرلمان، اتهمتها فيها بتلقي أموال مرتبطة بملف توطين المهاجرين غير النظاميين في تونس.



وخلال مداخلتها، توجهت المسدي بالشكر إلى وزير الشؤون الخارجية على «المجهود الكبير في حماية سيادة الدولة»، لكنها أثارت جملة من الملفات التي وصفتها بـ"الخطيرة والحساسة"، مطالبة بتوضيحات رسمية للرأي العام.



«فلا عاش في تونس من خانها، حتى لو كانت نائبة في مجلس نواب الشعب».

وقالت النائبة إنها، مؤكدة أن الشكاية تتضمن، وفق تعبيرها.واعتبرت المسدي أن «هذا الملف لا يمس فقط السيادة الوطنية، بل يُعدّ خيانة للدولة»، داعية إلىلكشف كل الملابسات واتخاذ الإجراءات اللازمة. وقالت:كما تطرقت في مداخلتها إلى، منتقدة ما اعتبرته «غياب مراجعة قرار الرئيس الأسبق منصف المرزوقي المتعلق بإلغاء التأشيرة لـ20 دولة إفريقية»، متسائلة عن مدى وجود نية لمراجعة هذا القرار.وفي سياق متصل، طرحت النائبة تساؤلات حول، معتبرة أن المنظمة «تجاوزت دورها الأصلي المنصوص عليه في اتفاق سنة 2001»، من خلال «تقديم خدمات للمهاجرين غير النظاميين وفتح مكاتب دون لافتات رسمية، على غرار المكتب الموجود بمنطقة الحزق بمعتمدية العامرة».كما حذرت منوصفتها بأنها «تدير وتموّل دراسات وأنشطة تتعلق بإدارة ملف الهجرة في تونس خارج الإطار الرسمي»، معتبرة أن ذلك يمثل «تداخلاً في صلاحيات الدولة ومساساً بملف سيادي».وختمت المسدي مداخلتها بالتأكيد على أن، مطالبة وزارة الخارجية بـ«ممارسة رقابة صارمة على كل الأنشطة ذات الطابع الدبلوماسي أو التمثيلي التي تُقام داخل تونس أو باسمها في الخارج».