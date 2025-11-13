Babnet   Latest update 07:35 Tunis

وزير الفلاحة يؤكّد الالتزام بمزيد دعم قطاع الغابات وإرساء منظومة حماية متكاملة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69156ea08d50f9.14318263_eiknopfjhmqlg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 13 Novembre 2025 - 07:35
      
 أكّد وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري عز الدّين بن الشّيخ، يوم الأربعاء، التزام الوزارة بمزيد دعم قطاع الغابات، عبر اقتناء تجهيزات حديثة لمكافحة الحرائق وتحسين ظروف العمل والتكوين المستمر، إلى جانب إرساء منظومة حماية متكاملة واستغلال مستدام للثروة الغابية.

وأبرز الوزير في كلمته بمناسبة إشرافه، على الاحتفال بعيد الشجرة وأيام الغابات التونسية، أهمية الثّروة الغابيّة في تحقيق التّوازن البيئي والاجتماعي والاقتصادي، مشدّدا على أن الغابة ليست مجرد قطاع، بل قضية وطنيّة واستراتيجيّة، مثمّنا الجهود المبذولة في حماية الغابات وتنميتها، حسب بلاغ لوزارة الفلاحة نشر على صفحتها الرسمية على شبكة التوتاصل الاجتماعي " فايسبوك" ليلة الأربعاء /الخميس.

وأوضح أن الغابات والمراعي تغطي حوالي ثلث مساحة البلاد، وتشكل رصيداً متجدداً لاستدامة الموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن الغابة تتجاوز دورها التقليدي في توفير الأخشاب لتصبح ركيزة من ركائز التنمية المحلية، من خلال تثمين المنتوجات الغابية غير الخشبية مثل الزقوقو، والإكليل، والفطر، والنباتات الطبية والعطرية، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الاقتصاد الأخضر والسياحة البيئية.


و بيّن في حدثيه أن الغابة تمثل حزام الأمان البيئي ضد التّغيّرات المناخيّة، وتساهم في امتصاص الكربون وحماية التّربة من الانجراف وتنظيم الدّورة المائيّة، إلى جانب دورها في تعزيز الأمن الغذائي ودعم منظومات تربية الماشية والحفاظ على التّنوّع البيولوجي.
ودعا وزير الفلاحة كلّ مكونات المجتمع من مؤسسات وإعلام ومجتمع مدني وشباب إلى تبني الثقافة الغابية والانخراط في المجهود الوطني لحماية الغابات، مؤكداً أن الرهان البيئي اليوم يتطلب وعياً جماعياً ومسؤولية مشتركة، وأن حماية الغابات هي حماية لمستقبل تونس الخضراء.


