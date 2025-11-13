Babnet   Latest update 15:08 Tunis

المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية ينظم الدورة الثالثة من اللقاءات القطاعية يوم 26 نوفمبر بصفاقس

Publié le Jeudi 13 Novembre 2025 - 14:09
      
يعتزم المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، تنظيم الدورة الثالثة من اللقاءات القطاعية، الاربعاء 26 نوفمبر 2025، بمدينة صفاقس.

وينتظر، أن تشهد هذه الدورة مشاركة نخبة من الصناعيين والباحثين والخبراء والجامعيين وأصحاب المؤسسات الناشئة في مجالي الميكانيك

وعلم المعادن.


وتهدف هذه التظاهرة، وفق بلاغ صادر عن المركز إلى تعزيز التفاعل والتكامل بين الفاعلين في القطاعين الميكانيكي والمعدني من خلال
جلسات نقاش وحلقات حوار تُعنى بالتحديات الراهنة وآفاق التطور وفرص الابتكار والتجديد الصناعي

كما تسعى اللقاءات إلى إطلاق مشاريع تعاون ذات تأثير ملموس وتثمين الكفاءات والخبرات الوطنية، بما يسهم في تطوير منظومة الصناعة التونسية ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات العاملة في هذا المجال.

ويؤكد المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، أن هذه اللقاءات تمثل منصة حوار مهني واستراتيجي تُعنى بتشخيص احتياجات القطاع
واقتراح حلول وتوصيات عملية إلى جانب تعزيز الشراكات الصناعية والبحثية من أجل دعم مسار الابتكار الصناعي الوطني

يشار، إلى أن الدورة تنتظم بالتعاون مع عدد من الجمعيات الناشطة في الميكانيك والسيارات والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة والتجديد


