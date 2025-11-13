المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية ينظم الدورة الثالثة من اللقاءات القطاعية يوم 26 نوفمبر بصفاقس

يعتزم المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، تنظيم الدورة الثالثة من اللقاءات القطاعية، الاربعاء 26 نوفمبر 2025، بمدينة صفاقس.



وينتظر، أن تشهد هذه الدورة مشاركة نخبة من الصناعيين والباحثين والخبراء والجامعيين وأصحاب المؤسسات الناشئة في مجالي الميكانيك



وعلم المعادن.وتهدف هذه التظاهرة، وفق بلاغ صادر عن المركز إلى تعزيز التفاعل والتكامل بين الفاعلين في القطاعين الميكانيكي والمعدني من خلالجلسات نقاش وحلقات حوار تُعنى بالتحديات الراهنة وآفاق التطور وفرص الابتكار والتجديد الصناعيكما تسعى اللقاءات إلى إطلاق مشاريع تعاون ذات تأثير ملموس وتثمين الكفاءات والخبرات الوطنية، بما يسهم في تطوير منظومة الصناعة التونسية ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات العاملة في هذا المجال.ويؤكد المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، أن هذه اللقاءات تمثل منصة حوار مهني واستراتيجي تُعنى بتشخيص احتياجات القطاعواقتراح حلول وتوصيات عملية إلى جانب تعزيز الشراكات الصناعية والبحثية من أجل دعم مسار الابتكار الصناعي الوطنييشار، إلى أن الدورة تنتظم بالتعاون مع عدد من الجمعيات الناشطة في الميكانيك والسيارات والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة والتجديد