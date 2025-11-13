Babnet   Latest update 16:57 Tunis

الجمعة..حفل تكريم الفائزين في مسابقة رياض الاطفال الصديقة للبيئة لسنة 2025 بجمعية غابة الضيعة التربوية للمعاقين بسيدي ثابت

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/anpe2017.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 13 Novembre 2025
      
تنظم الوكالة الوطنية لحماية المحيط والادارة العامة للطفولة بوزارة المراة والأسرة والطفولة وكبار السن، غدا الجمعة، بمقر الضيعة التربوية للمعاقين بسيدي ثابت غاية حفل تكريم الفائزين في مسابقة "رياض الاطفال الصديقة للبيئة لسنة 2025 ".

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة البيئية التوعوية ورشات توعوية في التسميد والرسم وزراعة الاشجار الى جانب التعرف على المكونات البيئية والتربوية للضيعة وعرض لاهم البرامج البيئي الموجهة لقطاع الطفولة .



وسيتم، أيضا عرض الاعمال الفائزة في مسابقة "رياض الاطفال الصديقة للبيئة لسنة 2025 وتوزيع الجوائز على الفائزين .

يذكر، أن الضيعة التربوية للمعاقين بسيدي ثابت من ولاية اريانة، "غاية" تؤمن انشطة لفائدة أكثر من 60 من حاملي الاعاقة وتوفر بيئة علاجية وتربوية لهاته الفئة من اطفال وشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة


