Babnet   Latest update 16:57 Tunis

في مؤتمر مرسيليا للذكاء الاصطناعي وزير الصحة يدعو الى حلول رقمية تتماشى وخصوصية كل دولة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6915fdef5d0534.93415166_pgefihnqkjlom.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 13 Novembre 2025 - 16:48 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أكد وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، اليوم الخميس بمدينة مرسيليا الفرنسية، أهمية الابتكار وتطوير منظومة التكوين في المجال الصحي، واعتماد الحلول الرقمية الملائمة لخصوصيات كل دولة، بما يضمن السيادة الرقمية وحسن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي.

وقدّم الوزير، خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى مرسيليا للذكاء الاصطناعي، رؤية تونس في مجال الصحة القائمة على مبدأ العدالة الصحية وتقريب الخدمات من المواطن، مبرزا في هذا الإطار جملة من المشاريع الوطنية التي يتيم تنفيذها في البلاد على غرار إرساء المستشفى الرقمي، واعتماد تقنيات قراءة الصور الطبية عن بعد، وتطوير البنية التحتية الاستشفائية بهدف تسريع نسق الخدمات وتحسين جودتها وضمان مزيد من النجاعة في المنظومة الصحية.



ويشارك في منتدى مرسيليا للذكاء الاصطناعي في دورته الثالثة، الذي ينتظم يومي 13 و14 نوفمبر 2025، عددا من القادة الفرنسيين والدوليين، ورؤساء المؤسسات، والباحثين، والخبراء، والمبتكرين، وممثلي الهياكل والمؤسسات الرسمية، والشخصيات السياسية، للتحاول حول مستقبل الذكاء الاصطناعي.

وعلى هامش المنتدى، أجرى وزير الصحّة لقاءات مع مسؤولين وخبراء فرنسيين ودوليين لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات، وفتح آفاق لتطوير حلول موجّهة لإفريقيا انطلاقًا من تونس.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318413


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 13 نوفمبر 2025 | 22 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:13
14:51
12:11
06:55
05:26
الرطــوبة:
% 33
Babnet
Babnet25°
25° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-15
27°-15
28°-17
30°-18
23°-17
  • Avoirs en devises
    25099,9

  • (12/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41026 DT        1$ =2,94980 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/11)   1113,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:57 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*