في مؤتمر مرسيليا للذكاء الاصطناعي وزير الصحة يدعو الى حلول رقمية تتماشى وخصوصية كل دولة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6915fdef5d0534.93415166_pgefihnqkjlom.jpg width=100 align=left border=0>

أكد وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، اليوم الخميس بمدينة مرسيليا الفرنسية، أهمية الابتكار وتطوير منظومة التكوين في المجال الصحي، واعتماد الحلول الرقمية الملائمة لخصوصيات كل دولة، بما يضمن السيادة الرقمية وحسن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي.



وقدّم الوزير، خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى مرسيليا للذكاء الاصطناعي، رؤية تونس في مجال الصحة القائمة على مبدأ العدالة الصحية وتقريب الخدمات من المواطن، مبرزا في هذا الإطار جملة من المشاريع الوطنية التي يتيم تنفيذها في البلاد على غرار إرساء المستشفى الرقمي، واعتماد تقنيات قراءة الصور الطبية عن بعد، وتطوير البنية التحتية الاستشفائية بهدف تسريع نسق الخدمات وتحسين جودتها وضمان مزيد من النجاعة في المنظومة الصحية.









ويشارك في منتدى مرسيليا للذكاء الاصطناعي في دورته الثالثة، الذي ينتظم يومي 13 و14 نوفمبر 2025، عددا من القادة الفرنسيين والدوليين، ورؤساء المؤسسات، والباحثين، والخبراء، والمبتكرين، وممثلي الهياكل والمؤسسات الرسمية، والشخصيات السياسية، للتحاول حول مستقبل الذكاء الاصطناعي.



وعلى هامش المنتدى، أجرى وزير الصحّة لقاءات مع مسؤولين وخبراء فرنسيين ودوليين لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات، وفتح آفاق لتطوير حلول موجّهة لإفريقيا انطلاقًا من تونس.

ويشارك في منتدى مرسيليا للذكاء الاصطناعي في دورته الثالثة، الذي ينتظم يومي 13 و14 نوفمبر 2025، عددا من القادة الفرنسيين والدوليين، ورؤساء المؤسسات، والباحثين، والخبراء، والمبتكرين، وممثلي الهياكل والمؤسسات الرسمية، والشخصيات السياسية، للتحاول حول مستقبل الذكاء الاصطناعي.وعلى هامش المنتدى، أجرى وزير الصحّة لقاءات مع مسؤولين وخبراء فرنسيين ودوليين لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات، وفتح آفاق لتطوير حلول موجّهة لإفريقيا انطلاقًا من تونس.