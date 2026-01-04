حنبعل المجبري: كرة القدم التونسية متأخرة 10 سنوات وتحتاج إلى مراجعة شاملة

“علينا الجلوس وأن نتساءل حقاً عن هذا الوضع. علينا التدرب أو إعادة تعلم كل شيء، نعم كل شيء”.

“نحن لا نتحدث عن ذلك حتى في وسائل الإعلام. أنا لا أعيش في تونس، وربما لا أكون في المكان المناسب للحديث عن هذه الأمور”.

“نشعر بالإحباط بهذا الخروج، وكان في إمكاننا أن نقدم ما هو أفضل، لأن لدينا الكثير من الأشياء الإيجابية”.

وشدّد المجبري على ضرورة تطوير كرة القدم التونسية على مختلف المستويات، قائلاً إن الإصلاح يجب أن يشمل، “من أصغر عنصر فيها إلى أكبرها”.كما أشار إلى غياب النقاش حول هذه القضايا، موضحاً:واختتم تصريحاته بالتأكيد على شعور الإحباط بعد الخروج من البطولة، قائلاً:وكان المنتخب التونسي قد ودّع مسابقة(المغرب 2025) من، إثر هزيمته مساء السبت أمام منتخب مالي بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل، على أرضيةبمدينة الدار البيضاء.