حنبعل المجبري: كرة القدم التونسية متأخرة 10 سنوات وتحتاج إلى مراجعة شاملة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695a6444991450.66825736_megpfonhqiljk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 04 Janvier 2026 - 13:57
      
قال لاعب المنتخب الوطني التونسي حنبعل المجبري، في تصريح للصحفيين عقب المباراة أمام منتخب مالي، إن كرة القدم التونسية تعاني تأخراً واضحاً، مؤكداً:
“لا أريد أن يكرهني الناس بشأن ما سأقوله، لكن لا أفهم لماذا لم نتحدث عن ذلك حتى الآن. تونس متأخرة في كرة القدم 10 سنوات ولا يمكننا السير على نفس المنوال”.

وأضاف:

“علينا الجلوس وأن نتساءل حقاً عن هذا الوضع. علينا التدرب أو إعادة تعلم كل شيء، نعم كل شيء”.

وشدّد المجبري على ضرورة تطوير كرة القدم التونسية على مختلف المستويات، قائلاً إن الإصلاح يجب أن يشمل المنظومة بأكملها، “من أصغر عنصر فيها إلى أكبرها”.


كما أشار إلى غياب النقاش حول هذه القضايا، موضحاً:
“نحن لا نتحدث عن ذلك حتى في وسائل الإعلام. أنا لا أعيش في تونس، وربما لا أكون في المكان المناسب للحديث عن هذه الأمور”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على شعور الإحباط بعد الخروج من البطولة، قائلاً:
“نشعر بالإحباط بهذا الخروج، وكان في إمكاننا أن نقدم ما هو أفضل، لأن لدينا الكثير من الأشياء الإيجابية”.

وكان المنتخب التونسي قد ودّع مسابقة كأس أمم إفريقيا (المغرب 2025) من الدور ثمن النهائي، إثر هزيمته مساء السبت أمام منتخب مالي بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، على أرضية مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

