الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س ا س" تعلن ارتفاع عدد المنتفعين بخدماتها إلى 8747 شخصا مع نهاية سنة 2025

ارتفع عدد المنتفعين من خدمات الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س ا س" الى 8747 شخصا مع نهاية سنة 2025، وفق ما أفادت به الجمعية.



وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أنها تجاوزت بهذا العدد من المنتفعين الهدف الذي كانت قد أعلنته في بداية السنة والمحدد ببلوغ 8 آلاف مستفيد.







وقد ارتفع عدد المستفيدين من خدمات الجمعية التونسية لقرى الأطفال في 2025 بنحو 3700 مستفيد مقارنة بسنة 2024.





وأرجعت الجمعية هذا التطور بالأساس إلى دعم أكثر من 40 ألف تونسي من داخل البلاد وخارجها، من خلال التبرعات عبر موقعها الإلكتروني، أو التحويلات البنكية، أو عقود الكفالة الشهرية.



وأكدت أن هذا الدعم مكّنها من تعزيز استدامة برامجها الاجتماعية وتوسيع دائرة المنتفعين بخدماتها.