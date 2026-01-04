فاجعة أليمة تهز قرية "بومراو" في الجزائر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695aaed9a6a6d1.89509273_kfpojeghqinlm.jpg width=100 align=left border=0>

اهتزّت قرية بومراو التابعة لولاية بومرداس، صبيحة السبت، على وقع فاجعة أليمة تمثّلت في العثور على خمسة أطفال متوفين داخل منزلهم رفقة والدهم، في حادثة خلّفت صدمة واسعة في أوساط الأهالي.



ونقلت صحيفة الشروق عن مصادر مقرّبة أنّ الحادثة طالت إحدى العائلات بالقرية، حيث وُجد الأطفال الخمسة جثثًا هامدة في ظروف وُصفت بالغامضة، في انتظار ما ستسفر عنه تحريات المصالح الأمنية التي باشرت التحقيق فور إشعارها بالواقعة.







وأفادت المعطيات الأولية بأنّ الوالد أقدم على الانتحار بعد تناوله كمية من مادة “روح الملح”، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة لاحقًا في مستشفى برج منايل.





كما أشارت معلومات محلية إلى أنّ والدة الأطفال حاولت بدورها الانتحار عقب وقوع الفاجعة، غير أنّ التدخل الطبي حال دون ذلك، وهي تخضع حاليًا للعلاج بالمستشفى.



المصدر: الشروق الجزائرية

