مهرجان الحمامات يودّع فاضل الجزيري… وأوتار النغوني من مالي تعزف أنغام السلام في عرض باسكو كوياتي

"رحل فاضل الجزيري… رحل صاحب البصمة الفريدة في المسرح والسينما والموسيقى التونسية، تاركا إرثا فنيا لا يزول، وذكرى راسخة في قلوب عشاق الإبداع". بهذه الكلمات المؤثرة استهلت سهرة الاثنين 11 أوت 2025 في مهرجان الحمامات الدولي ضمن فعاليات دورته التاسعة والخمسين، في لحظة خيّم عليها الحزن والصمت والاعتراف بجميل فنان حمل على كتفيه الكثير من ملامح الثقافة التونسية.

وكانت هذه الكلمات إشارة إنسانية بأن الفن، حتى وهو يحتفي بالحياة، لا يغفل عن وداع مبدعيه. إثر ذلك انطلق العرض في رحلة موسيقية حملت الجمهور بعيدا نحو أعماق الصحراء الإفريقية بقيادة باسكو كوياتي المولود في قلب مالي وحارس لذاكرة موسيقية ضاربة في عمق التاريخ ومجدّد أعاد تعريف حضور آلة "النغوني" في المشهد المعاصر. وهذه الآلة الوترية القريبة في روحها من آلة القمبري في تونس، تراوحت أعداد أوتارها بين أربعة وسبعة لتكون في يد كوياتي أداة حوار بين الماضي والحاضر.

تضم فرقة باسكو كوياتي أربعة "نغوني" مختلفة، بينما تضيف زوجته آمي ساكو صوتا صادحا بالغناء. وتميز هذا العرض بتركيبة موسيقية متفردة وغير مألوفة، حيث اصطف أربعة عازفين على "النغوني" بأحجام مختلفة فأنتجوا فسيفساء صوتية متداخلة صنعت إيقاعا نابضا بالحياة رغم القصص التراجيدية التي تُروى خلف هذه الموسيقى من استعباد الناس وسلب حرياتهم وتجريدهم من إنسانيتهم. فكانت الموسيقى المنبعثة صادحة بالقيم الإنسانية السامية وفي مقدمتها الحرية والعدالة والسلام. وقد تولت آمي ساكو بحضورها الركحي المتميز قيادة الجانب الغنائي داعية إلى الوحدة والتضامن الإنساني دفاعا عن قيم الحياة.

