مناوشة بين نوردو وعون حراسة في مهرجان صفاقس تثير الجدل على مواقع التواصل
شهد حفل مغني الراب مروان الجبالي المعروف بـ"نوردو"، ليلة الاثنين 11 أوت، في إطار مهرجان صفاقس الدولي، مناوشة بينه وبين أحد أعوان الحراسة المتمركزين قرب الركح.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى محاولة طفلة الصعود إلى المنصة، حيث قام عون الحراسة بمنعها، ما دفع نوردو للتدخل وحمل الطفلة معه إلى الركح، موجهاً كلامه للعون: "أنت جاي بش تأمّن الصغار موش بش تبكّيهم"، قبل أن يطلب من زملائه: "بربي بعّدوه يخوّف في الصغار هذاكا".
الحادثة تم تصويرها ونشرها على فيسبوك، حيث لاقت الفيديو آلاف التعليقات بين مؤيد ومعارض لموقف نوردو:
الحادثة أثارت انقسامًا واسعًا بين من رأى أن نوردو دافع عن طفلة بطريقة عفوية، ومن اعتبر أن ما قام به إهانة لهيبة العون وتجاوزًا للصلاحيات، وسط دعوات للبعض لاتخاذ إجراءات قانونية بحقه.
التعليقات :* Ahmed Kahloul: "هذا مس من الكرامة ، يجب محاسبة هالشلايك والمستوى المنحط."
* Wadii Marzougui: "ما عندوش الحق يدخل في خدمتهم أو يقلل من هيبتهم."
* Ameni Dadou: "لازم يتحاسب، هذا عبارة هانتل الداخلية لكل."
* Souhaib Azouzi: "ثاني مرة يعملها... عيب كبير، مش هو لي يعطي أوامر ."
* Hamdi Ftiti: "الأمني جاي يأمن فيك وفي الصغيرات، كان مجاش الأمني راك ماكش موجود."
* Mahdi Mahdi: "مهواش أمني، يخدم مع إدارة المهرجان ومن أطيب خلق الله، اللي عملتو عيب عليك."
* Brahim Mahmoudi: "العيب موش فيه، العيب في اللي هاز صغارو لحفلة Rap باش يعلمهم قلة الحياء."
* Taher Ben Said: "أغانيكم أفسدت الأخلاق، سوف تقفون أمام الله."
* Inspi Ration: "ما عندكش الحق تكلم أمني بهذه الطريقة ."
