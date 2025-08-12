مناوشة بين نوردو وعون حراسة في مهرجان صفاقس تثير الجدل على مواقع التواصل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689af47132c143.48113790_qfhojelngipmk.jpg width=100 align=left border=0>

شهد حفل مغني الراب مروان الجبالي المعروف بـ"نوردو"، ليلة الاثنين 11 أوت، في إطار مهرجان صفاقس الدولي، مناوشة بينه وبين أحد أعوان الحراسة المتمركزين قرب الركح.



وتعود تفاصيل الحادثة إلى محاولة طفلة الصعود إلى المنصة، حيث قام عون الحراسة بمنعها، ما دفع نوردو للتدخل وحمل الطفلة معه إلى الركح، موجهاً كلامه للعون: "أنت جاي بش تأمّن الصغار موش بش تبكّيهم"، قبل أن يطلب من زملائه: "بربي بعّدوه يخوّف في الصغار هذاكا".

