تونس تنظم من 22 الى 31 اوت بطولتي افريقيا للفتيان والفتيات للكرة الطائرة دون 16 سنة

تحتضن قاعة المشاتل بالعاصمة خلال الفترة المتراوحة بين 22 و31 اوت الجاري بالتوازي بطولتي افريقيا للكرة الطائرة للفتيان والفتيات للفئة العمرية دون 16 سنة، وفق ما أفاد به المدير الفني الوطني للجامعة التونسية للعبة بسام الفوراتي وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأضاف الفوراتي أن البطولتين مؤهلتان الى بطولتي العالم تحت 17 عاما المقررتين خلال السنة المقبلة.



