Babnet   Latest update 13:57 Tunis

تونس تنظم من 22 الى 31 اوت بطولتي افريقيا للفتيان والفتيات للكرة الطائرة دون 16 سنة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 12 Août 2025 - 13:39 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تحتضن قاعة المشاتل بالعاصمة خلال الفترة المتراوحة بين 22 و31 اوت الجاري بالتوازي بطولتي افريقيا للكرة الطائرة للفتيان والفتيات للفئة العمرية دون 16 سنة، وفق ما أفاد به المدير الفني الوطني للجامعة التونسية للعبة بسام الفوراتي وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء.
وأضاف الفوراتي أن البطولتين مؤهلتان الى بطولتي العالم تحت 17 عاما المقررتين خلال السنة المقبلة.


وتستضيف العاصمة الشيلية سانتياغو مونديال الفتيات دون 17 سنة من 5 الى 15 اوت 2026، في حين تستضيف العاصمة القطرية الدوحة مونديال الفتيان في الفئة العمرية ذاتها من 19 الى 29 اوت 2026.

وأوضح الفوراتي ان خمسة منتخبات أكدت الى حد الان مشاركتها في بطولة افريقيا للفتيات وهي تونس والجزائر والمغرب ومصر ومدغشقر، في حين أكدت أربعة منتخبات مشاركتها في بطولة افريقيا للفتيان وهي تونس والجزائر والمغرب ومصر.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313225


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 12 أوت 2025 | 18 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:51
19:16
16:11
12:31
05:34
03:57
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet34°
34° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-24
33°-23
34°-25
34°-25
34°-24
  • Avoirs en devises
    24076,4

  • (11/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,35600 DT        1$ =2,91330 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/08)   1248,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:57 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    