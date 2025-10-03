Babnet   Latest update 09:44 Tunis

الرابطة الأولى – برنامج النقل التلفزي لمباريات الجولة التاسعة

أعلنت التلفزة الوطنية التونسية عن برنامج النقل المباشر لمباريات الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث ستدور جميع المباريات على الساعة 15:00 وفق الجدول التالي:

الجمعة 3 أكتوبر


* النادي الإفريقي مستقبل قابس – القناة الوطنية 1

* نجم المتلوي اتحاد بن قردان – القناة الوطنية 2

السبت 4 أكتوبر

* الملعب التونسي الترجي الجرجيسي – القناة الوطنية 1
* مستقبل سليمان النادي البنزرتي – القناة الوطنية 2
* الأولمبي الباجي مستقبل المرسى – القناة الوطنية 2

الأحد 5 أكتوبر

* الاتحاد المنستيري شبيبة العمران – القناة الوطنية 2
* شبيبة القيروان النادي الصفاقسي – القناة الوطنية 1
* الترجي التونسي النجم الساحلي – القناة الوطنية 1

🔹 جميع المباريات ستنطلق في نفس التوقيت: 15:00
🔹 البث متاح عبر Nilesat 11657 (الوطنية 1) و Eutelsat 10873 (الوطنية 2).




