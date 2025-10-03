نتفليكس تخسر 15 مليار دولار من قيمتها السوقية بعد دعوة إيلون ماسك لإلغاء الاشتراكات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68df97e25e5d55.48407540_jqleofngimkhp.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت شركة نتفليكس الأمريكية للبث عبر الإنترنت هبوطًا حادًا في قيمتها السوقية، بخسارة بلغت نحو 15 مليار دولار في غضون يومين، عقب دعوة الملياردير إيلون ماسك المشتركين إلى إلغاء حساباتهم بدعوى أنّ المنصة تروّج لمحتوى "مستيقظ" يؤثر سلبًا على الأطفال.



وانخفضت أسهم نتفليكس بنسبة 4.3% لتصل إلى 1140.50 دولار في تعاملات الخميس عند الساعة 14:35 بتوقيت غرينتش، لتتراجع القيمة السوقية للشركة إلى 482.9 مليار دولار مقابل نحو 498 مليار دولار يوم الأربعاء، وفق بيانات موقع stockanalysis.com.

