نتفليكس تخسر 15 مليار دولار من قيمتها السوقية بعد دعوة إيلون ماسك لإلغاء الاشتراكات
شهدت شركة نتفليكس الأمريكية للبث عبر الإنترنت هبوطًا حادًا في قيمتها السوقية، بخسارة بلغت نحو 15 مليار دولار في غضون يومين، عقب دعوة الملياردير إيلون ماسك المشتركين إلى إلغاء حساباتهم بدعوى أنّ المنصة تروّج لمحتوى "مستيقظ" يؤثر سلبًا على الأطفال.
وانخفضت أسهم نتفليكس بنسبة 4.3% لتصل إلى 1140.50 دولار في تعاملات الخميس عند الساعة 14:35 بتوقيت غرينتش، لتتراجع القيمة السوقية للشركة إلى 482.9 مليار دولار مقابل نحو 498 مليار دولار يوم الأربعاء، وفق بيانات موقع stockanalysis.com.
الجدل تفجّر بداية مع اتهامات بأن بعض برامج المنصة تتضمن محتوى "مسلّم به" وموجّه للأطفال، قبل أن ينتشر على نطاق واسع وسم #CancelNetflix.
إيلون ماسك، مالك شركة التواصل الاجتماعي "إكس"، دخل على الخط داعيًا المستهلكين إلى مقاطعة المنصة، حيث كتب:
"ألغوا خدمة نتفليكس من أجل صحة أطفالكم".
وبالفعل، تداول العديد من المستخدمين على مواقع التواصل صورًا توثق إلغاء اشتراكاتهم، ما زاد من الضغط على أسهم الشركة التي واصلت تراجعها لليوم الثالث على التوالي.
