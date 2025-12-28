السجل الوطني للمؤسسات يدعو إلى إيداع أصول العقود والمحاضر قبل نهاية السنة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/rne.jpg width=100 align=left border=0>

دعا السجل الوطني للمؤسسات جميع من أودعوا مطالب تأسيس أو تحيين على المنصة الإلكترونية، التابعة له، إلى ضرورة إيداع أصول العقود والمحاضر في أقرب الآجال، وذلك عبر شباك السجل الأقرب لهم.



وأكد السجل، في بلاغ له اليوم الأحد، ضرورة الاستظهار بوصل الإيداع الوقتي الذي حصلوا عليه، لضمان مواصلة الأعوان معالجة ملفاتهم.





وأوصى السجل مستعملي المنصة بالتأكد من الوثائق المودعة وطبيعة الإجراء مقارنة بالوثيقة المطلوبة، وإيداعها في الخانة المخصصة لها، لتجنب رفض الملف أو تعطيل مصالحهم.



وأضاف أنه يبذل كل ما في وسعه لتسهيل الإجراءات خلال فترة نهاية السنة، مع ارتفاع عدد مطالب تأسيس الشركات قبل 31 ديسمبر 2025.

