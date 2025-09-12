Babnet   Latest update 18:37 Tunis

ملثمون يسطون على فرع بنكي بحمام الأنف

Publié le Vendredi 12 Septembre 2025
      
أقدم ملثمان، اليوم، على تنفيذ عملية سطو بأحد الفروع البنكية بجهة حمام الأنف، حيث استوليا على مبلغ مالي قبل أن يلوذا بالفرار.

وقد تحولت الوحدات الأمنية بالمنطقة على عين المكان فور إعلامها بالحادثة، وشرعت في القيام بالتحريات والأبحاث الميدانية اللازمة قصد تحديد هوية الجناة وتعقبهم.


الجمعة 12 سبتمبر 2025 | 20 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
Indicateurs
