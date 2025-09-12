ملثمون يسطون على فرع بنكي بحمام الأنف
أقدم ملثمان، اليوم، على تنفيذ عملية سطو بأحد الفروع البنكية بجهة حمام الأنف، حيث استوليا على مبلغ مالي قبل أن يلوذا بالفرار.
وقد تحولت الوحدات الأمنية بالمنطقة على عين المكان فور إعلامها بالحادثة، وشرعت في القيام بالتحريات والأبحاث الميدانية اللازمة قصد تحديد هوية الجناة وتعقبهم.
