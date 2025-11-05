Babnet   Latest update 08:11 Tunis

زوجة الفقيد وليد الخصخوصي تطالب بحق زوجها بعد وفاته إثر اعتداء أثناء عمله

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690aef0628e0e9.72273766_knhmjgpliqefo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Novembre 2025 - 07:28 قراءة: 1 د, 36 ث
      
أعلن المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل عن وفاة وليد الخصخوصي، عون بشركة نقل تونس، بعد أيام من تعرّضه لاعتداء بسلاح أبيض أثناء أدائه لعمله، في حادثة وُصفت بالمروعة وأثارت موجة تعاطف واسعة في الأوساط النقابية والاجتماعية.

وكان الفقيد تعرّض إلى عملية "براكاج" باستعمال آلة حادة على مستوى الرقبة أثناء توجهه إلى مستودع باب سعدون، مما استوجب تدخلاً جراحياً عاجلاً قبل أن يفارق الحياة متأثراً بإصاباته بعد أربعة أيام من الصراع مع الموت.

وأكّدت الجامعة العامة للنقل في بيان تعزية لعائلته أنّها تدين بشدة موجة العنف التي تستهدف أعوانها، مجددة دعوتها إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لحماية العاملين وضمان سلامتهم أثناء أداء مهامهم.


وحمّلت الجامعة العامة للنقل الجهات المعنية كامل المسؤولية في ضمان أمن وسلامة الأعوان، داعية إلى فتح تحقيق جدي يكشف ملابسات الجريمة ويضع حدّاً لتكرار هذه الاعتداءات التي "تهدد الأرواح وتضرب كرامة العامل وحقه في العمل الآمن".

شهادة مؤثرة لزوجة الفقيد

في مداخلة عبر الهاتف مع برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، تحدّثت أسماء بن سعد، زوجة الفقيد، بصوت يغلب عليه التأثر، قائلة إن زوجها "لم يكن على خلاف مع أحد، وكان معروفاً بطيبة قلبه والتزامه بعمله".
وأضافت أنّ الاعتداء حصل بينما كان في طريقه لتسليم أموال التذاكر للإدارة، مشيرة إلى أنّ الجاني اعترف بفعلته بعد توثيق الحادثة عبر كاميرات المراقبة.

وتابعت بحرقة:
"وليد عندو زوز صغار.. محمد هارون وامين الله.. مازالوا صغار، ووليد كان كل حياتهم. الله يرحمو وينعمو، ونحب ناخذ حق راجلي وحق أولادي من الشخص اللي حرمهم من بوهم".


مقدما البرنامج، حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، قدّما تعازيهم لعائلة الفقيد، مشيرين إلى أنّ هذه الحادثة تعبّر عن تفاقم ظاهرة العنف في الفضاء العام وضرورة التحرك العاجل لحماية العاملين في قطاع النقل العمومي.

وقال حاتم عمارة:
"نفقد تونسي عزيز علينا.. رجل كان يقوم بواجبه، يتعرض لطعنة غادرة ويغادر الحياة تاركاً زوجة شابة وطفلين. مأساة تنبّه من جديد إلى خطورة ما وصل إليه العنف في بلادنا."



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317908


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 05 نوفمبر 2025 | 14 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:57
12:10
06:47
05:19
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet23°
14° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-14
27°-16
19°-16
23°-14
21°-14
  • Avoirs en devises
    24438,6

  • (04/11)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,40500 DT        1$ =2,95400 DT
  • Solde Compte du Trésor   (04/11)   451,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    