زوجة الفقيد وليد الخصخوصي تطالب بحق زوجها بعد وفاته إثر اعتداء أثناء عمله

أعلن المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل عن وفاة وليد الخصخوصي، عون بشركة نقل تونس، بعد أيام من تعرّضه لاعتداء بسلاح أبيض أثناء أدائه لعمله، في حادثة وُصفت بالمروعة وأثارت موجة تعاطف واسعة في الأوساط النقابية والاجتماعية.



وكان الفقيد تعرّض إلى عملية "براكاج" باستعمال آلة حادة على مستوى الرقبة أثناء توجهه إلى مستودع باب سعدون، مما استوجب تدخلاً جراحياً عاجلاً قبل أن يفارق الحياة متأثراً بإصاباته بعد أربعة أيام من الصراع مع الموت.





وأكّدت الجامعة العامة للنقل في بيان تعزية لعائلته أنّها تدين بشدة موجة العنف التي تستهدف أعوانها، مجددة دعوتها إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لحماية العاملين وضمان سلامتهم أثناء أداء مهامهم.





وحمّلت الجامعة العامة للنقل الجهات المعنية كامل المسؤولية في ضمان أمن وسلامة الأعوان، داعية إلى فتح تحقيق جدي يكشف ملابسات الجريمة ويضع حدّاً لتكرار هذه الاعتداءات التي "تهدد الأرواح وتضرب كرامة العامل وحقه في العمل الآمن".



شهادة مؤثرة لزوجة الفقيد

في مداخلة عبر الهاتف مع برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، تحدّثت أسماء بن سعد، زوجة الفقيد، بصوت يغلب عليه التأثر، قائلة إن زوجها "لم يكن على خلاف مع أحد، وكان معروفاً بطيبة قلبه والتزامه بعمله".

وأضافت أنّ الاعتداء حصل بينما كان في طريقه لتسليم أموال التذاكر للإدارة، مشيرة إلى أنّ الجاني اعترف بفعلته بعد توثيق الحادثة عبر كاميرات المراقبة.



وتابعت بحرقة:

"وليد عندو زوز صغار.. محمد هارون وامين الله.. مازالوا صغار، ووليد كان كل حياتهم. الله يرحمو وينعمو، ونحب ناخذ حق راجلي وحق أولادي من الشخص اللي حرمهم من بوهم".



مقدما البرنامج، حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، قدّما تعازيهم لعائلة الفقيد، مشيرين إلى أنّ هذه الحادثة تعبّر عن تفاقم ظاهرة العنف في الفضاء العام وضرورة التحرك العاجل لحماية العاملين في قطاع النقل العمومي.



وقال حاتم عمارة:

"نفقد تونسي عزيز علينا.. رجل كان يقوم بواجبه، يتعرض لطعنة غادرة ويغادر الحياة تاركاً زوجة شابة وطفلين. مأساة تنبّه من جديد إلى خطورة ما وصل إليه العنف في بلادنا."

