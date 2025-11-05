الترجي الرياضي يندّد بتصريحات الناطق باسم إدارة التحكيم ويطالب بتوضيح رسمي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c62e9420832c4.84361696_fljpmqikgheon.jpg width=100 align=left border=0>

أعرب الترجي الرياضي التونسي في بلاغ صادر عنه عن دهشته واستغرابه من تصريحات الناطق الرسمي باسم الإدارة الوطنية للتحكيم، التي أدلى بها خلال أحد البرامج الرياضية على قناة الحوار التونسي، واصفًا أداء الحكم البرتغالي الذي أدار دربي الموسم الماضي بـ"الكارثي".



واعتبرت هيئة الترجي أن هذه التصريحات تمثل حملة ممنهجة لتشويه التحكيم الأجنبي و"محاولة لشيطنته"، مشيرة إلى أنّها تطرح عدداً من التساؤلات حول خلفياتها وأهدافها، خصوصًا وأنها صدرت عن مسؤول رسمي في مؤسسة إشراف على كرة القدم التونسية.









وأضاف النادي أنّ توقيت هذه التصريحات "يثير الريبة"، لا سيما أنّها تأتي عشية دربي العاصمة المرتقب، مذكّرًا بأنّ المتحدث نفسه سبق أن أشاد بالحكم البرتغالي بعد إدارته للمباراة ذاتها في وقت سابق، وهو ما يجعل توصيفه الحالي متناقضًا مع مواقفه السابقة.



وأكد الترجي أنّه سيتوجّه بمراسلة رسمية إلى الإدارة الوطنية للتحكيم، للمطالبة بنشر ما وصفه الناطق الرسمي بـ"الهفوات الكارثية" للحكم البرتغالي، على أن يكون ذلك في إطار شفافية وتثقيف رياضي يسمح للرأي العام والمهتمين بالتحكيم بمعرفة التفاصيل الدقيقة.



وختم البلاغ بالتشديد على أنّ وصف أداء الحكم بالكارثي بعد أشهر من المقابلة لا يستند إلى تقييم موضوعي، ويتنافى مع مجريات اللقاء، داعيًا الإدارة الوطنية للتحكيم إلى توضيح رسمي وشافٍ من شأنه أن يعزز الثقة في مؤسسات التحكيم الوطني ويضمن مصداقيتها.

