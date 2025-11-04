انتخابات عمدة نيويورك.. ترامب يهاجم زهران ممداني مجدداً والأخير يردّ باتهامات مضادة
تواصلت الحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي الأوفر حظاً لمنصب عمدة نيويورك، زهران ممداني، قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات المقرر إجراؤها اليوم 4 نوفمبر الجاري، في سباق انتخابي يُعدّ من الأكثر إثارة في تاريخ المدينة.
ترامب: "زهران ممداني شيوعي"
ترامب: "زهران ممداني شيوعي"
في مقابلة تلفزيونية بثت يوم الاثنين، شنّ ترامب هجوماً جديداً على منافسه قائلاً:
“زهران ممداني شيوعي، بل هو أبعد حتى من الفكر الاشتراكي.”
ويخوض ممداني، وهو من أصول مصرية هندية ويمثل الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، حملة انتخابية تستند إلى خطاب اجتماعي يساري يركّز على قضايا السكن، العدالة الاقتصادية، والحد من التفاوت الطبقي.
ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب تعكس تصاعد حدّة الاستقطاب السياسي في نيويورك، خصوصاً بعد أن أظهرت استطلاعات جامعة كوينيبياك تقدّم ممداني بنسبة 43 بالمائة من نوايا التصويت، مقابل 33 بالمائة لأندرو كومو، المرشح المستقل المدعوم من الجمهوريين، وهو ما يجعله الأقرب للفوز.
ممداني يردّ: “ترامب وماسك اختارا كومو لأنه دميتهما”وفي مقابلة مع شبكة CNN، ردّ زهران ممداني على تصريحات ترامب قائلاً:
“تأييد ترامب والملياردير إيلون ماسك لأندرو كومو يثبت أنه سيكون دميتهما في نيويورك.”
وأضاف ممداني أن كومو انحاز في اللحظة الأخيرة إلى حركة "ماغا" الموالية لترامب، مؤكداً أن سكان المدينة “لا يريدون من يحاكي أجندة ترامب في بلديتهم”.
وتابع قائلاً:
“كما هو الحال في حملته، يتهرّب ترامب من مواجهة القضايا الحقيقية مثل غلاء المعيشة. نحن شخصنا الأزمة التي تواجه الطبقة العاملة وسنعمل على حلها فعلاً، وهذا ما لا يطيقه.”
تهديدات ترامب وملف التمويل الفيدراليوكان ترامب قد هدّد عبر منصته "تروث سوشيال" بقطع أو تقليص التمويل الفيدرالي عن مدينة نيويورك في حال فوز ممداني، قائلاً إنه “لن يسمح بتحويل المدينة إلى معقل يساري متطرّف”.
وردّ ممداني على ذلك بالقول:
“ليس من حق دونالد ترامب أن يقرر أي مدينة أو ولاية تحصل على الأموال الفيدرالية. هذه أموال الأمريكيين، وسنناضل من أجلها لأنها حقنا.”
كما انتقد ممداني إنفاق إدارة ترامب 300 مليون دولار على تجديد قاعة رقص في البيت الأبيض، قائلاً إن هذا المبلغ “يمكن أن يموّل برنامج المساعدات الغذائية لـ100 ألف نيويوركي يعانون من غلاء الأسعار”.
السباق نحو البلدية بين الاستقطاب والإصلاحات الموعودةويُركّز ممداني في برنامجه الانتخابي على إصلاح قطاع السكن والنقل العام، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتعزيز سياسات المناخ والعدالة الاجتماعية، في حين يحاول خصمه أندرو كومو استقطاب الأصوات الوسطية عبر خطاب “الاستقرار والأمن”.
ومع احتدام التصريحات بين ترامب وممداني، تبدو انتخابات نيويورك المقبلة اختباراً جديداً لتأثير الرئيس الأمريكي السابق في السياسة المحلية، ولقدرة التيار التقدمي على اختراق واحد من أكثر المراكز الاقتصادية نفوذاً في الولايات المتحدة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317836