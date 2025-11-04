انتخابات عمدة نيويورك.. ترامب يهاجم زهران ممداني مجدداً والأخير يردّ باتهامات مضادة

تواصلت الحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي الأوفر حظاً لمنصب عمدة نيويورك، زهران ممداني، قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات المقرر إجراؤها اليوم 4 نوفمبر الجاري، في سباق انتخابي يُعدّ من الأكثر إثارة في تاريخ المدينة.



ترامب: "زهران ممداني شيوعي"



“زهران ممداني شيوعي، بل هو أبعد حتى من الفكر الاشتراكي.”

ممداني يردّ: “ترامب وماسك اختارا كومو لأنه دميتهما”



“تأييد ترامب والملياردير إيلون ماسك لأندرو كومو يثبت أنه سيكون دميتهما في نيويورك.”

“كما هو الحال في حملته، يتهرّب ترامب من مواجهة القضايا الحقيقية مثل غلاء المعيشة. نحن شخصنا الأزمة التي تواجه الطبقة العاملة وسنعمل على حلها فعلاً، وهذا ما لا يطيقه.”

تهديدات ترامب وملف التمويل الفيدرالي



“ليس من حق دونالد ترامب أن يقرر أي مدينة أو ولاية تحصل على الأموال الفيدرالية. هذه أموال الأمريكيين، وسنناضل من أجلها لأنها حقنا.”

السباق نحو البلدية بين الاستقطاب والإصلاحات الموعودة



في مقابلة تلفزيونية بثت يوم الاثنين، شنّ ترامب هجوماً جديداً على منافسه قائلاً:ويخوض ممداني، وهو من أصول مصرية هندية ويمثل الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، حملة انتخابية تستند إلى خطاب اجتماعي يساري يركّز على قضايا السكن، العدالة الاقتصادية، والحد من التفاوت الطبقي.ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب تعكسفي نيويورك، خصوصاً بعد أن أظهرتتقدّم ممداني بنسبة، مقابل، المرشح المستقل المدعوم من الجمهوريين، وهو ما يجعلهوفي مقابلة مع شبكة، ردّ زهران ممداني على تصريحات ترامب قائلاً:وأضاف ممداني أن، مؤكداً أن سكان المدينة “لا يريدون من يحاكي أجندة ترامب في بلديتهم”.وتابع قائلاً:وكان ترامب قد هدّد عبر منصتهبقطع أو تقليص التمويل الفيدرالي عن مدينة نيويورك في حال فوز ممداني، قائلاً إنه “لن يسمح بتحويل المدينة إلى معقل يساري متطرّف”.وردّ ممداني على ذلك بالقول:كما انتقد ممداني إنفاق إدارة ترامب، قائلاً إن هذا المبلغ “يمكن أن يموّل برنامج المساعدات الغذائية لـ100 ألف نيويوركي يعانون من غلاء الأسعار”.ويُركّز ممداني في برنامجه الانتخابي على، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتعزيز سياسات المناخ والعدالة الاجتماعية، في حين يحاول خصمه أندرو كوموعبر خطاب “الاستقرار والأمن”.ومع احتدام التصريحات بين ترامب وممداني، تبدو انتخابات نيويورك المقبلة اختباراً جديداً لتأثير الرئيس الأمريكي السابق في السياسة المحلية، ولقدرة التيار التقدمي على