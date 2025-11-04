السعودية: ضبط رجل أمن أساء لمعتمرين داخل المسجد الحرام
أعلنت قوات أمن الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين 3 نوفمبر، عن ضبط أحد رجال الأمن بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ، وهو يتصرف بطريقة مخالفة للتعليمات والأنظمة المعمول بها داخل المسجد الحرام.
وفي بيان رسمي نشره الأمن العام السعودي عبر منصة "إكس"، جاء ما يلي:
"باشرت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة – في حينه – ضبط شخص ظهر في محتوى مرئي مخالفًا للتعليمات والتنظيمات المتبعة في المسجد الحرام، وتم استكمال الإجراءات النظامية حياله".
وأكد البيان أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص السلطات السعودية على تطبيق القوانين داخل الحرمين الشريفين دون استثناء، وضمان أمن وسلامة وكرامة جميع الزوار والمعتمرين.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يُظهر أحد أفراد الأمن داخل الحرم المكي وهو يدفع إحدى المعتمرات ويتشاجر مع معتمر آخر حاول التدخل للدفاع عنها، ما أثار موجة واسعة من الاستياء على المنصات الرقمية.
وتحركت الجهات الأمنية فور انتشار الفيديو، حيث تم التعرف على رجل الأمن المعني واتخاذ الإجراءات الفورية بحقه، في خطوة تعكس – بحسب مراقبين – التزام المملكة بمبدأ المساءلة على الجميع، وتعزيز صورة الحرم المكي الشريف كمكان مقدس تسوده السكينة والاحترام.
