صحبي بكار يثير الجدل بعد بثّ مشاهد من حفل زفاف ابنته في برنامج رياضي

Publié le Mardi 04 Novembre 2025 - 06:25
      
أثار الإعلامي صحبي بكار، مساء الاثنين 3 نوفمبر، موجة واسعة من التفاعلات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قام خلال برنامج "ملعب النجوم" الذي يقدّمه على قناة تونسنا، ببثّ مقتطفات من حفل زفاف ابنته على الهواء مباشرة.

ولم يقتصر بكار على عرض اللقطات، بل توجّه بالشكر إلى عدد من الفنانين الذين شاركوا في إحياء الحفل، من بينهم الفنان مصطفى الدلاجي الذي قال إنه أحيا الحفل بصفة مجانية، وفق ما صرّح به مقدم البرنامج خلال الحلقة.



وأثارت الخطوة ردود فعل متباينة، حيث رأى عدد من النشطاء أنّ ما قام به الإعلامي يُعدّ سابقة غير مألوفة في البرامج الرياضية، معتبرين أنّه خلط بين الحياة الشخصية والعمل الإعلامي.



وتنوّعت التعليقات بين الساخرة والمنتقدة، إذ كتب أحد المعلقين: "نشالله ما تفوتناش حلقة ختان ولد بنتو"، في إشارة ساخرة إلى تجاوز حدود المألوف في مضامين البرامج الرياضية.

و كتب أحد المعلقين:
“تحط باش تتفرج في برنامج رياضي، تلقى روحك تتفرج في عرس بنت صحبي بكار ”.

ودوّن مستخدم آخر بسخرية:
“وَى لقطة في تاريخ البرامج الرياضية في تونس… صحبي بكار عدالهم عرس بنتو ”.

بينما كتب أحد النشطاء مازحاً:
“بإلحاح من أنيس باجي ”.

وعلّق آخر قائلاً:
“الفيديو هذا زاد أقنعني باش نبيع التلفزة لعزوز بنسا بــ30 دينار ونشري بيهم رمان ”.

وكتب أحدهم ساخراً:
“قال شنوة مصطفى الدلاجي بوبلاش وبن قمرة قبض ”.

تعليقات مؤيدة أيضًا

في المقابل، عبّر عدد من المتابعين عن تعاطفهم مع الإعلامي، معتبرين أنّه “شارك فرحته مع الجمهور لا أكثر”، وكتب أحدهم:
“ربي يهنيها وإن شاء الله نفرحو بولادكم الكل… الراجل ما عمل شيء يضرّ حد”.

وكتبت معلّقة أخرى:
“شنو المشكل؟ فرحة كبيرة بالنسبة ليه، وموش لازم نحاسبو على حاجة شخصية”.



