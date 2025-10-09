الاحتفاظ بلسعد اليعقوبي في قضية احتكار ومضاربة بالبطاطا

أفادتأنأذنت، اليوم،، الكاتب العام السابق للجامعة العامة للتعليم الثانوي، فيوأوضح المصدر ذاته أن القضية تتعلق بـتم العثور عليها داخل، وذلك إثر عملية رقابية مشتركة نفذتها المصالح الأمنية والتجارية بالجهة.