الاحتفاظ بلسعد اليعقوبي في قضية احتكار ومضاربة بالبطاطا
أفادت الإذاعة الوطنية التونسية أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت، اليوم، بالاحتفاظ بالقيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل لسعد اليعقوبي، الكاتب العام السابق للجامعة العامة للتعليم الثانوي، في قضية تتعلق بالاحتكار والمضاربة.
وأوضح المصدر ذاته أن القضية تتعلق بـحجز نحو 13 طناً من البطاطا تم العثور عليها داخل مخزن عشوائي تابع لليعقوبي، وذلك إثر عملية رقابية مشتركة نفذتها المصالح الأمنية والتجارية بالجهة.
