تقرير: غضب ترامب من تقرير تلفزيوني دفعه لتهديد نيجيريا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69098bdc9a9e44.72094257_lopegjfimkhqn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 04 Novembre 2025 - 06:53
      
كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن السبب الذي دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصورة مفاجئة إلى التهديد بتدخل عسكري ووقف المساعدات عن نيجيريا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدرين قولهما إن الرئيس ترامب كان في طريقه إلى فلوريدا يوم الجمعة الماضي عندما شاهد تقريرا لقناة "فوكس نيوز" عن استهداف المسيحيين بنيجيريا، حيث استشاط غضبا على الفور وطلب مزيدا من المعلومات حول الأمر".



ووفق "سي إن إن" فقد تم استدعاء أفراد من قيادة أفريكوم بالجيش الأمريكي بشكل مفاجئ عقب منشور ترامب الذي لوح بعمل عسكري في نيجيريا.

وكان ترامب توعد مطلع نوفمبر الجاري حكومة نيجيريا بوقف المساعدات والتدخل العسكري "لمحو الإرهابيين الإسلاميين" في حال لم تتخذ إجراءات سريعة لحماية المسيحيين من الهجمات.

وكتب ترامب في منشور على "تروث سوشيال"، يوم السبت: "إذا واصلت الحكومة النيجيرية السماح بقتل المسيحيين ستوقف جميع المساعدات لنيجيريا فورا وقد تذهب إلى هذا البلد المخزي الآن بكل قوة لمحو الإرهابيين الإسلاميين الذين يرتكبون تلك الفظائع الرهيبة بالكامل".

وأضاف أنه وجه البنتاغون بالتحضير "للعمل المحتمل"، مشيرا إلى أن هجوم الولايات المتحدة سيكون سريعا وشرسا في حال قررت واشنطن شنه، وحث الحكومة النيجيرية إلى "التحرك بسرعة".

وفيما رفضت نيجيريا في البداية تصريحات ترامب بشأن قتل المسيحيين، قال مساعد الرئيس النيجيري دانيال بوالا، الأحد، إن الرئيس النيجيري بولا تينوبو قد يلتقي الرئيس ترامب الأسبوع المقبل في البيت الأبيض أو على الأراضي النيجيرية لمناقشة الوضع المتعلق بحماية المسيحيين من الهجمات الإرهابية.

وأضاف: "وفيما يتعلق بالاختلافات حول ما إذا كان الإرهابيون يستهدفون المسيحيين أو أبناء جميع الأديان والملحدين، فإن كل هذه الخلافات، إن وجدت، سيتم مناقشتها وحلها من قبل الزعيمين خلال اجتماعهما في الأيام المقبلة، والذي سيعقد إما في مقر الحكومة النيجيرية أو البيت الأبيض".
وقال: "إن قادة البلدين مهتمان بمكافحة الإرهاب، وشكر الولايات المتحدة على دعمها".

وأكد بوالا أن "الرئيس ترامب قدم دعما كبيرا لنيجيريا بموافقته على مبيعات الأسلحة لبلادنا، وقد استغل الرئيس تينوبو هذه الفرصة على أكمل وجه. لقد حققنا نتائج ملموسة في مكافحة الإرهاب، ونحن مستعدون لإثبات ذلك".
في وقت سابق، صرح وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، بأن الوزارة تستعد لاتخاذ إجراءات ضد الإرهابيين الإسلاميين في نيجيريا بناء على أمر ترامب.


