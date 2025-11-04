عائدة بوبكر في أول ظهور إعلامي بعد اعتزالها: "ارتديت الحجاب بعد شعور داخلي بالسكينة والرغبة في التقرب من الله

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6909e3735c6c05.35106936_pmkjeqlfgnioh.jpg width=100 align=left border=0>

في أول لقاء إعلامي لها بعد سنوات من الغياب، خصّت الفنانة الاستعراضية المعتزلة عائدة بوبكر قناة الإنسان بحوار مطوّل كشفت فيه عن أسباب اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب، إلى جانب محطات مؤثرة من مسيرتها وحياتها الشخصية.



وقالت بوبكر خلال اللقاء إنها لم تتخذ قرار الحجاب فجأة، بل جاء ذلك بعد تحول تدريجي في مسارها الروحي، بدأ مع المواظبة على أداء الصلاة والشعور المتزايد بـ"سكينة داخلية دفعتها للتقرب من الله"، مؤكدة أن القرار لم يكن نتيجة لضغوط أو أحداث معينة، بل كان نابعًا من قناعة شخصية وإحساس بالطمأنينة.









كما تحدّثت عن الفترة الصعبة التي عاشتها بعد طلاقها، حين كانت تتحمّل وحدها مسؤولية تربية ابنها الوحيد الذي لم يتجاوز السادسة من عمره آنذاك، مشيرة إلى أن زواجها الثاني منحها توازنًا نفسيًا واستقرارًا أسريًا ساعداها على الابتعاد عن الأضواء نهائيًا والتفرغ لحياتها العائلية.



وختمت بوبكر حديثها بالتأكيد على أنها راضية تمامًا عن قرارها بالاعتزال والحجاب، معتبرة أن ما تعيشه اليوم من سكينة وراحة بال هو "أجمل تتويج لمسار مليء بالتجارب والدروس".

كما تحدّثت عنالتي عاشتها بعد طلاقها، حين كانت تتحمّل وحدها مسؤوليةالذي لم يتجاوز السادسة من عمره آنذاك، مشيرة إلى أنساعداها علىوالتفرغ لحياتها العائلية.وختمت بوبكر حديثها بالتأكيد على أنها، معتبرة أن ما تعيشه اليوم منهو "أجمل تتويج لمسار مليء بالتجارب والدروس".