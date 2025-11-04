Babnet   Latest update 13:47 Tunis

عائدة بوبكر في أول ظهور إعلامي بعد اعتزالها: "ارتديت الحجاب بعد شعور داخلي بالسكينة والرغبة في التقرب من الله

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6909e3735c6c05.35106936_pmkjeqlfgnioh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 04 Novembre 2025 - 12:26 قراءة: 0 د, 51 ث
      
في أول لقاء إعلامي لها بعد سنوات من الغياب، خصّت الفنانة الاستعراضية المعتزلة عائدة بوبكر قناة الإنسان بحوار مطوّل كشفت فيه عن أسباب اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب، إلى جانب محطات مؤثرة من مسيرتها وحياتها الشخصية.

وقالت بوبكر خلال اللقاء إنها لم تتخذ قرار الحجاب فجأة، بل جاء ذلك بعد تحول تدريجي في مسارها الروحي، بدأ مع المواظبة على أداء الصلاة والشعور المتزايد بـ"سكينة داخلية دفعتها للتقرب من الله"، مؤكدة أن القرار لم يكن نتيجة لضغوط أو أحداث معينة، بل كان نابعًا من قناعة شخصية وإحساس بالطمأنينة.



كما تحدّثت عن الفترة الصعبة التي عاشتها بعد طلاقها، حين كانت تتحمّل وحدها مسؤولية تربية ابنها الوحيد الذي لم يتجاوز السادسة من عمره آنذاك، مشيرة إلى أن زواجها الثاني منحها توازنًا نفسيًا واستقرارًا أسريًا ساعداها على الابتعاد عن الأضواء نهائيًا والتفرغ لحياتها العائلية.

وختمت بوبكر حديثها بالتأكيد على أنها راضية تمامًا عن قرارها بالاعتزال والحجاب، معتبرة أن ما تعيشه اليوم من سكينة وراحة بال هو "أجمل تتويج لمسار مليء بالتجارب والدروس".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317854


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 | 13 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:49
17:21
14:58
12:10
06:46
05:18
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet24°
24° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-16
23°-14
26°-15
23°-17
24°-16
  • Avoirs en devises
    24409,7

  • (03/11)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,40920 DT        1$ =2,95071 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/11)   576,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:47 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    