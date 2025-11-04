سمير ديلو: جوهر بن مبارك على مشارف الموت بسبب إضراب جوع وحشي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690a40d9b10a46.24675897_enphfoiklqgjm.jpg width=100 align=left border=0>

كشف المحامي سمير ديلو، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن الناشط السياسي جوهر بن مبارك، القابع في سجن بلّي، "على مشارف الموت" بسبب دخوله في إضراب جوع وحشي متواصل منذ أيام.



وأوضح ديلو أنه حاول إقناع موكّله بالتراجع عن هذا القرار حفاظًا على حياته، غير أن الأخير رفض إنهاء الإضراب، مؤكّدًا له أنّه "لن يسمح لهم بقتله صبرًا ولن يقبل بالموت البطيء، بل سيجبرهم على دفع ثمن قتله بعد أيّام لا بعد سنوات".









وأضاف ديلو في تدوينته أنّ ما يواجهه جوهر بن مبارك هو الإعدام ذاته، مستنكرًا ما وصفه بـ"ترك معتقل مظلوم يواجه الموت المحتوم جوعًا وعطشًا دون تدخل لإنقاذه".



يُذكر أنّ الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت في أفريل الماضي أحكامًا بالسجن ضدّ أربعين متهمًا، من بينهم جوهر بن مبارك، تراوحت بين 13 و66 سنة، في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

