اصلاح قطاع التربية والتعليم في تونس من الأولويات (مندوب تونس لدى اليونسكو)

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/unesco181115.jpg width=100 align=left border=0>

أكد مندوب تونس الدّائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، السفير ضياء خالد، في كلمة تونس التي ألقاها اليوم الثلاثاء، أمام الدورة 43 للمؤتمر العام للمنظمة ان "اصلاح قطاع التربية والتعليم في تونس هي من الأولويات"، مذكرا بإدراج المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم في نصّ الدستور.



وأشار ضياء خالد إلى تنظيم تونس للورشة الإقليميّة حول الجودة والتميّز في صناعة القرار في قطاع التعليم العام بالدول العربية، مشددا ان تونس حريصة على أن تكون قوة اقتراح ومبادرة ضمن أطر الاتّفاقية الدوليّة للاعتراف بمؤهّلات التعليم العالي، حسب مقتطفات من الكلمة نشرتها البعثة الدائمة لتونس لدى اليونسكو.









وتطرق المندوب الى احتضان تونس سنة 2024، للملتقى المغاربي رفيع المستوى حول التحوّل الرقمي وكذلك للاستشارة المغاربيّة حول توصية منظمة اليونسكو بشأن أخلاقيّات التكنولوجيات العَصَبِيّة.



ونوه في كلمته بجهود اليونسكو في توجيه الذكاء الإصطناعي نحو خدمة الإنسان وتعزيز قيم التعليم والثقافة، بما يضمن الاستخدام الأمثل لهذه التكنولوجيا.

وفي سياق آخر اشار السفير ضياء خالد إلى انضمام تونس إلى الشبكة العالمية للحدائق الجيولوجيّة ومساهماتها الإيجابية في أشغال الهيئة الاستشاريّة التقنيّة لاتفاقيّة صون التراث الثقافي المغمور بالمياه، واللّجنة الحكومية الدولية لحماية وتعزيز تنوّع أشكال التعبير الثقافي، مشددا على الأهمّية الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بتثمين ثروات تونس التراثيّة والثقافيّة والطبيعيّة وغير الماديّة والحرص على تسجيل ملفات تونسية جديدة على قائمة التراث العالمي.

من جهة أخرى أكد مندوب تونس الدّائم لدى اليونسكو دعم تونس الثّابت والمبدئي لنضالات الشعب الفلسطيني ودعوتها للإيقاف الفوري لجرائم الإبادة غير المسبوقة التي يتعرّض إليها، مع التشديد على ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعلى دعم تونس لحقّ الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه التاريخية وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة كاملة السيادة على كافة أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.

وتستضيف مدينة سمرقند الأوزبكية اشغال المؤتمر العام لليونسكو التي تتواصل خلال الفترة من 30 اكتوبر الى 13 نوفمبر الحالي. وتطرق المندوب الى احتضان تونس سنة 2024، للملتقى المغاربي رفيع المستوى حول التحوّل الرقمي وكذلك للاستشارة المغاربيّة حول توصية منظمة اليونسكو بشأن أخلاقيّات التكنولوجيات العَصَبِيّة.ونوه في كلمته بجهود اليونسكو في توجيه الذكاء الإصطناعي نحو خدمة الإنسان وتعزيز قيم التعليم والثقافة، بما يضمن الاستخدام الأمثل لهذه التكنولوجيا.وفي سياق آخر اشار السفير ضياء خالد إلى انضمام تونس إلى الشبكة العالمية للحدائق الجيولوجيّة ومساهماتها الإيجابية في أشغال الهيئة الاستشاريّة التقنيّة لاتفاقيّة صون التراث الثقافي المغمور بالمياه، واللّجنة الحكومية الدولية لحماية وتعزيز تنوّع أشكال التعبير الثقافي، مشددا على الأهمّية الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بتثمين ثروات تونس التراثيّة والثقافيّة والطبيعيّة وغير الماديّة والحرص على تسجيل ملفات تونسية جديدة على قائمة التراث العالمي.من جهة أخرى أكد مندوب تونس الدّائم لدى اليونسكو دعم تونس الثّابت والمبدئي لنضالات الشعب الفلسطيني ودعوتها للإيقاف الفوري لجرائم الإبادة غير المسبوقة التي يتعرّض إليها، مع التشديد على ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعلى دعم تونس لحقّ الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه التاريخية وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة كاملة السيادة على كافة أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.وتستضيف مدينة سمرقند الأوزبكية اشغال المؤتمر العام لليونسكو التي تتواصل خلال الفترة من 30 اكتوبر الى 13 نوفمبر الحالي.