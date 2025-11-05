بطولة الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 13): تعيينات حكام مباريات الدفعة الثالثة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيينات حكام مباريات الدفعة الثالثة من منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، المقرر إجراؤها يوم الخميس 6 نوفمبر 2025، انطلاقاً من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.



الخميس 6 نوفمبر 2025





* ملعب حمادي العقربي برادس:



الترجي الرياضي – شبيبة العمران

الحكم: حسام بن ساسي / حكم الـVAR: أسامة بن إسحاق



* ملعب الهادي النيفر بباردو:

الملعب التونسي – النادي الإفريقي

الحكم: فرج عبد اللاوي / حكم الـVAR: هيثم قيراط



الأربعاء 5 نوفمبر 2025

* ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى:

مستقبل المرسى – النادي البنزرتي

الحكم: حسني النايلي / حكم الـVAR: محرز المالكي



* ملعب بوجمعة الكميتي بباجة:

الأولمبي الباجي – النادي الصفاقسي

الحكم: باديس بن صالح / حكم الـVAR: حمزة جعيد



* الملعب الأولمبي بسوسة:

النجم الساحلي – الترجي الجرجيسي

الحكم: خليل الجريئ / حكم الـVAR: خالد قويدر



* الملعب البلدي بالمتلوي:

نجم المتلوي – الاتحاد المنستيري

الحكم: منتصر بلعربي / حكم الـVAR: هيثم الطرابلسي



الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 (مباريات من الدفعتين السابقتين)

* الملعب البلدي ببئر بورقبة:

مستقبل سليمان – اتحاد بنقردان: 0-1



* ملعب حمدة العواني بالقيروان:

شبيبة القيروان – مستقبل قابس: 2-1

الحكم:/ حكم الـVAR:الحكم:/ حكم الـVAR:الحكم:/ حكم الـVAR:الحكم:/ حكم الـVAR:الحكم:/ حكم الـVAR:الحكم:/ حكم الـVAR: