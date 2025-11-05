Babnet   Latest update 09:49 Tunis

بطولة الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 13): تعيينات حكام مباريات الدفعة الثالثة

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيينات حكام مباريات الدفعة الثالثة من منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، المقرر إجراؤها يوم الخميس 6 نوفمبر 2025، انطلاقاً من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

الخميس 6 نوفمبر 2025


* ملعب حمادي العقربي برادس:

الترجي الرياضي – شبيبة العمران
الحكم: حسام بن ساسي / حكم الـVAR: أسامة بن إسحاق

* ملعب الهادي النيفر بباردو:
الملعب التونسي – النادي الإفريقي
الحكم: فرج عبد اللاوي / حكم الـVAR: هيثم قيراط

الأربعاء 5 نوفمبر 2025

* ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى:
مستقبل المرسى – النادي البنزرتي
الحكم: حسني النايلي / حكم الـVAR: محرز المالكي

* ملعب بوجمعة الكميتي بباجة:
الأولمبي الباجي – النادي الصفاقسي
الحكم: باديس بن صالح / حكم الـVAR: حمزة جعيد

* الملعب الأولمبي بسوسة:
النجم الساحلي – الترجي الجرجيسي
الحكم: خليل الجريئ / حكم الـVAR: خالد قويدر

* الملعب البلدي بالمتلوي:
نجم المتلوي – الاتحاد المنستيري
الحكم: منتصر بلعربي / حكم الـVAR: هيثم الطرابلسي

الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 (مباريات من الدفعتين السابقتين)

* الملعب البلدي ببئر بورقبة:
مستقبل سليمان – اتحاد بنقردان: 0-1

* ملعب حمدة العواني بالقيروان:
شبيبة القيروان – مستقبل قابس: 2-1


