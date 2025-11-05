بطولة الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 13): تعيينات حكام مباريات الدفعة الثالثة
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعيينات حكام مباريات الدفعة الثالثة من منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، المقرر إجراؤها يوم الخميس 6 نوفمبر 2025، انطلاقاً من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.
الخميس 6 نوفمبر 2025
* ملعب حمادي العقربي برادس:
الترجي الرياضي – شبيبة العمران
الحكم: حسام بن ساسي / حكم الـVAR: أسامة بن إسحاق
* ملعب الهادي النيفر بباردو:
الملعب التونسي – النادي الإفريقي
الحكم: فرج عبد اللاوي / حكم الـVAR: هيثم قيراط
الأربعاء 5 نوفمبر 2025* ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى:
مستقبل المرسى – النادي البنزرتي
الحكم: حسني النايلي / حكم الـVAR: محرز المالكي
* ملعب بوجمعة الكميتي بباجة:
الأولمبي الباجي – النادي الصفاقسي
الحكم: باديس بن صالح / حكم الـVAR: حمزة جعيد
* الملعب الأولمبي بسوسة:
النجم الساحلي – الترجي الجرجيسي
الحكم: خليل الجريئ / حكم الـVAR: خالد قويدر
* الملعب البلدي بالمتلوي:
نجم المتلوي – الاتحاد المنستيري
الحكم: منتصر بلعربي / حكم الـVAR: هيثم الطرابلسي
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 (مباريات من الدفعتين السابقتين)* الملعب البلدي ببئر بورقبة:
مستقبل سليمان – اتحاد بنقردان: 0-1
* ملعب حمدة العواني بالقيروان:
شبيبة القيروان – مستقبل قابس: 2-1
