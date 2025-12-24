Babnet   Latest update 13:17 Tunis

اتحاد المعارضة النقابية: استقالة الطبوبي ليست نهائية ولم تكن مفاجئة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65bb772aebceb6.00100636_lnmkjpqihfoge.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 24 Decembre 2025
      
أفاد محسن الخلفاوي، عضو مؤسّس للمعارضة النقابيّة الوطنيّة، اليوم الأربعاء، بأنّ الاستقالة التي قدّمها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أمس الثلاثاء، ليست نهائيّة، كما أنّها لم تكن مفاجئة.

وأوضح الخلفاوي، خلال مداخلة في برنامج «صباح الورد» على إذاعة الجوهرة أف أم، أنّ الطبوبي سبق وأن لوّح بالاستقالة يوم 5 ديسمبر، قبل أن يسلّم السيارة الإدارية بعد يومين، ثمّ يعتكف في منزله.



الإجراءات القانونية للاستقالة

وبيّن الخلفاوي أنّ الاستقالة لا تُعدّ نهائيّة إلا بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للاتحاد، موضحًا أنّ:

* الأمين العام يُستدعى من قبل الأمين العام المساعد المكلّف بالنظام الداخلي في أجل أقصاه 15 يومًا.
* في حال حضوره وتمسّكه بالاستقالة، تصبح الاستقالة نهائيّة.
* أمّا إذا تعذّر عليه الحضور، يتمّ استدعاؤه مرّة ثانية خلال 15 يومًا إضافيّة.


وفي ما يتعلّق بما راج من أخبار حول استقالة عضويْن من المكتب التنفيذي، نفى الخلفاوي ذلك بشكل قاطع، مؤكّدًا أنّ:
«العضويْن، وهما سمير الشفي وسهام بوستّة، لم يقدّما استقالتهما، وقاما بنفي الخبر بأنفسهما مساء أمس».

ويُذكر أنّ نور الدين الطبوبي أودع صباح أمس استقالته بمكتب الضبط، وقد تسلّمها الأمين العام المساعد المكلّف بالنظام الداخلي، وفق ما أكّده سامي الطاهري، الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد، دون تقديم تفاصيل حول دوافع هذه الخطوة.

وبيّن الطاهري، في تصريح إعلامي، أنّ الاستقالة لا تُفعّل بصفة فورية، باعتبار أنّ القانون الداخلي للاتحاد ينصّ على دعوة المعني بالأمر خلال 15 يومًا للاستفسار عن أسباب الاستقالة ومحاولة ثنيه عنها، لتصبح نافذة فقط في حال تمسّكه بها.
