فرق متنقلة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية لمراقبة المحلات ذات الاستهلاك المكثف ضمن برنامج السلامة الغذائية لرأس السنة 2026

شرعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية عبر فرقها المتنقلة سواء على المستوى المركزي أو على مستوى الإدارات الجهوية منذ بداية شهر ديسمبر الجاري في تنفيذ البرنامج الخصوصي المندرج في إطار الاحتفال بالسنة الميلادية 2026، وفق محمد الرابحي المدير العام للهيئة.



وأضاف محمد الرابحي في تصريح ل/وات/ اليوم الاربعاء إن هذا البرنامج يتضمن عدة مكونات تستهدف بالأساس المحلات ذات الاستهلاك المكثف على غرار محلات بيع المربطات والحلويات وبيع الفواكه الجافة وتحويل وخزن وترويج لحوم الدواجن، إضافة إلى الفضاءات التجارية الكبرى والنزل والمطاعم السياحية.



ولفت الى ان هذا البرنامج يهدف بالأساس إلى التثبت من مدى احترام الممارسات الجيدة ذات العلاقة بسلامة الأغذية في جميع المراحل التي تمر بها المادة الغذائية بداية من قبول المواد الأولية وعملية التصنيع وصولا إلى عملية التخزين واللف والنقل والعرض.وشدد الرابحي على أن الهيئة لن تتوانى في تطبيق القانون ضد كل المخالفات عبر حجز واتلاف المنتجات الخطرة وغير الآمنة واتخاذ كل الإجراءات الردعية للمخالفين طبق القانون المحدث للهيئة وهو قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وأغذية الحيوانات.ومن بين مكونات البرنامج الخصوصي الذي تقوم بتنفيذه الهيئة ضمن الاحتفال بالسنة الميلادية 2026 هو تدعيم الأنشطة الإعلامية والتحسيسية الموجهة للمستهلك لحثه على اتباع السلوكيات السليمة والممارسات الجيدة لحسن اختيار المنتجات الغذائية، وفق الرابحي.وحول حصيلة عمليات المراقبة للهيئة منذ بداية العام الجاري إلى غاية آخر شهر نوفمبر الماضي قال الرابحي إن أعوان الهيئة قاموا بنحو57.831 زيارة خلال الفترة المذكورة أسفرت عن حجز واتلاف 1829 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك في السوق المحلية.وبالنسبة إلى عمليات التوريد قال الرابحي إن الهيئة عالجت 2634 ملف طلب إدخال مواد غذائية إلى تونس ورفضت 55 ملفا منها بعد إجراء اختبارات تحليلية أثبتت أن هناك مواد غذائية غير سليمة. أما عمليات التصدير فقامت الهيئة بنحو 14.908 عملية مراقبة بعد تقديم المطالب من المصدرين وتم رفض 50 منهم لعدم استجابة المنتجات للمواصفات المعمول بها.وللاشارة انتظمت أمس الثلاثاء الندوة الوطنية للمنسقين الجهويين للهيئة بالمركز البيداغوجي لتكوين المكوّنين والتجديد البيداغوجي بالعاصمة بحضور المدير العام للهيئة محمد الرابحي وعدد من الإطارات المركزية والجهوية للهيئة لمناقشة البرنامج الخصوصي المندرج في إطار الاحتفال بالسنة الميلادية 2026 وضبط ملامح خطة العمل لسنة 2026.وتم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى أبرز الصعوبات والإشكاليات التي تعترض العمل الميداني مع مناقشة جملة من الحلول العملية التي تمكّن بتجاوزها وتحسين ظروف العمل وضمان نجاعة التدخلات لحماية الصحة العامة وترسيخ ثقافة السلامة الغذائية لدى مختلف المتدخلين في القطاع.