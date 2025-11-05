"صراع الجبابرة!".. نتائج مثيرة في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا

شهدت مباريات يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم (2025-2026) مواجهات قوية بين كبار القارة العجوز، أسفرت عن سقوط حامل اللقب وتعثر صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات.



باريس سان جيرمان يسقط في عقر داره



ريال مدريد يتعثر أمام ليفربول



هدف ليفربول الاول ماك اليستر

تفوق إنجليزي بثنائية لآرسنال وتوتنهام



أتلتيكو مدريد يستعيد التوازن



نتائج مباريات الجولة الرابعة ليوم الثلاثاء



تلقى فريقخسارته الأولى في حملة الدفاع عن لقبه، بعدما انهزم أمام ضيفهبنتيجة، في اللقاء الذي جمع الفريقين علىبالعاصمة الفرنسية.أما فريق، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، فقد تجرع مرارةبعد ثلاثة انتصارات متتالية، على يد مضيفه، بهدف وحيد في المواجهة التي احتضنهاواصلت الأندية الإنجليزية تألقها، حيث حقق كل منفوزين عريضين:* آرسنال تفوق خارج الديار علىبثلاثية نظيفة (3-0).* توتنهام سحق ضيفهبرباعية دون رد (4-0).في المقابل، عادإلى سكة الانتصارات بعد فوزه علىبثلاثة أهداف مقابل هدف (3-1)، ليعزز حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل.: (0-3): (0-0): (3-1): (0-1): (1-1): (1-0): (1-1): (1-2): (4-0)