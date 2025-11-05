"صراع الجبابرة!".. نتائج مثيرة في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا
شهدت مباريات يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم (2025-2026) مواجهات قوية بين كبار القارة العجوز، أسفرت عن سقوط حامل اللقب وتعثر صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات.
باريس سان جيرمان يسقط في عقر داره
تلقى فريق باريس سان جيرمان خسارته الأولى في حملة الدفاع عن لقبه، بعدما انهزم أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية.
ريال مدريد يتعثر أمام ليفربولأما فريق ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، فقد تجرع مرارة الخسارة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية، على يد مضيفه ليفربول الإنجليزي، بهدف وحيد في المواجهة التي احتضنها ملعب أنفيلد.
تفوق إنجليزي بثنائية لآرسنال وتوتنهامواصلت الأندية الإنجليزية تألقها، حيث حقق كل من آرسنال وتوتنهام هوتسبير فوزين عريضين:
* آرسنال تفوق خارج الديار على سلافيا براغ التشيكي بثلاثية نظيفة (3-0).
* توتنهام سحق ضيفه كوبنهاغن الدنماركي برباعية دون رد (4-0).
أتلتيكو مدريد يستعيد التوازنفي المقابل، عاد أتلتيكو مدريد الإسباني إلى سكة الانتصارات بعد فوزه على جوانن سانت جيلواز البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف (3-1)، ليعزز حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل.
نتائج مباريات الجولة الرابعة ليوم الثلاثاء* سلافيا براغ (التشيك) – آرسنال (إنجلترا): (0-3)
* نابولي (إيطاليا) – آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا): (0-0)
* أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – جوانن سانت جيلواز (بلجيكا): (3-1)
* بودو-جليمت (النرويج) – موناكو (فرنسا): (0-1)
* يوفنتوس (إيطاليا) – سبورتنغ لشبونة (البرتغال): (1-1)
* ليفربول (إنجلترا) – ريال مدريد (إسبانيا): (1-0)
* أولمبياكوس (اليونان) – آيندهوفن (هولندا): (1-1)
* باريس سان جيرمان (فرنسا) – بايرن ميونخ (ألمانيا): (1-2)
* توتنهام هوتسبير (إنجلترا) – كوبنهاغن (الدنمارك): (4-0)
