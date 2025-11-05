Babnet   Latest update 06:57 Tunis

"صراع الجبابرة!".. نتائج مثيرة في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690ae19c0d3b10.19868220_jfgholimpknqe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Novembre 2025 - 06:33 قراءة: 1 د, 29 ث
      
شهدت مباريات يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم (2025-2026) مواجهات قوية بين كبار القارة العجوز، أسفرت عن سقوط حامل اللقب وتعثر صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات.

باريس سان جيرمان يسقط في عقر داره


تلقى فريق باريس سان جيرمان خسارته الأولى في حملة الدفاع عن لقبه، بعدما انهزم أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية.


ريال مدريد يتعثر أمام ليفربول

أما فريق ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، فقد تجرع مرارة الخسارة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية، على يد مضيفه ليفربول الإنجليزي، بهدف وحيد في المواجهة التي احتضنها ملعب أنفيلد.



تفوق إنجليزي بثنائية لآرسنال وتوتنهام

واصلت الأندية الإنجليزية تألقها، حيث حقق كل من آرسنال وتوتنهام هوتسبير فوزين عريضين:

* آرسنال تفوق خارج الديار على سلافيا براغ التشيكي بثلاثية نظيفة (3-0).
* توتنهام سحق ضيفه كوبنهاغن الدنماركي برباعية دون رد (4-0).

أتلتيكو مدريد يستعيد التوازن

في المقابل، عاد أتلتيكو مدريد الإسباني إلى سكة الانتصارات بعد فوزه على جوانن سانت جيلواز البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف (3-1)، ليعزز حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل.

نتائج مباريات الجولة الرابعة ليوم الثلاثاء

* سلافيا براغ (التشيك)آرسنال (إنجلترا): (0-3)
* نابولي (إيطاليا)آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا): (0-0)
* أتلتيكو مدريد (إسبانيا)جوانن سانت جيلواز (بلجيكا): (3-1)
* بودو-جليمت (النرويج)موناكو (فرنسا): (0-1)
* يوفنتوس (إيطاليا)سبورتنغ لشبونة (البرتغال): (1-1)
* ليفربول (إنجلترا)ريال مدريد (إسبانيا): (1-0)
* أولمبياكوس (اليونان)آيندهوفن (هولندا): (1-1)
* باريس سان جيرمان (فرنسا)بايرن ميونخ (ألمانيا): (1-2)
* توتنهام هوتسبير (إنجلترا)كوبنهاغن (الدنمارك): (4-0)


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317899


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 05 نوفمبر 2025 | 14 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:57
12:10
06:47
05:19
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet23°
14° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-14
27°-16
18°-15
23°-14
22°-15
  • Avoirs en devises
    24438,6

  • (04/11)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,40500 DT        1$ =2,95400 DT
  • Solde Compte du Trésor   (04/11)   451,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:57 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    