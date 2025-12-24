وزير التجهيز "استراتيجية الدولة تقوم على تطوير آليات عمل المؤسسات والمنشآت العمومية وعدم التفريط فيها"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694c4ad47587a1.31607451_njeihfqokmpgl.jpg width=100 align=left border=0>

اعتبر وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، اليوم الاربعاء أن استراتيجية الدولة تقوم على تطوير آليات عمل المؤسسات والمنشآت العمومية وعدم التفريط فيها، مشددا على ضرورة حسن التصرف في الموارد البشرية ووضع خارطة طريق عملية وواضحة.



وجاء تأكيد الزواري خلال الندوة الثانية للرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، والتي تناولت أهمية التصرف التقديري في الوظائف والمهارات بما يساهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد البشرية والمالية بالاضافة الى مواكبة المؤسسات للتغيير التكنولوجي السريع مع تثمين الخبرات المكتسبة، وفق ما جاء في بلاغ اعلامي.









وفي هذا الإطار، دعا الوزير الى ضرورة إتمام انجاز الدراسات الاستراتيجية في المؤسسات العمومية وإيلاء الأهمية الكبرى لبرنامج الانتدابات لسنة 2026 بهدف دعم وتعزيز المؤسسات والمنشآت العمومية بكفاءات جديدة في مختلف الاختصاصات تلبي الاحتياجات الفعلية لكل هيكل.

وعرضت خلال الندوة مداخلات حول تقدم ارساء نظام التصرف التقديري في الوظائف والمهارات بوكالة التهذيب والتجديد العمراني وانجاز الدراسة الاستراتيجية بالوكالة العقارية للسكنى وبالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.

وبيّن وزير التجهيز والاسكان في هذا السياق، أهمية تقييم استراتيجية كل مؤسسة وتحديد أهدافها وآفاقها المستقبلية لمزيد تطويرها ومواجهة الإشكاليات التي تعترضها بهدف استرجاع دورها الاجتماعي خاصة المتعلقة بقطاع السكن.



وناقش الحاضرون الدراسات الجارية أو المزمع إنجازها ومراحل تقدمها أو أسباب تعطلها في المؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة بالنظر لوزارة التجهيز والإسكان، وتم التأكيد على ضرورة تدعيم المؤسسات والمنشآت العمومية بالإمكانيات اللازمة لمزيد تركيزها وضمان نجاعة دورها وتحسين خدماتها لتحقيق الأولويات الوطنية في تنفيذ المشاريع السكنية والاستثمارية.



وأوصى الزواري،وفق ذات البلاغ، بتحسين نجاعة الأداء للمؤسسات والمنشآت العمومية والعمل على ضمان تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة وضرورة مزيد الانخراط في رقمنة الخدمات المسداة.

وواكب الندوة رئيس ديوان الوزارة والمديرة العامة بوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت برئاسة الحكومة ورئيس هيئة مراقبي الدولة ورئيس وحدة متابعة منظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة والرؤساء المديرين العامين. وفي هذا الإطار، دعا الوزير الى ضرورة إتمام انجاز الدراسات الاستراتيجية في المؤسسات العمومية وإيلاء الأهمية الكبرى لبرنامج الانتدابات لسنة 2026 بهدف دعم وتعزيز المؤسسات والمنشآت العمومية بكفاءات جديدة في مختلف الاختصاصات تلبي الاحتياجات الفعلية لكل هيكل.وعرضت خلال الندوة مداخلات حول تقدم ارساء نظام التصرف التقديري في الوظائف والمهارات بوكالة التهذيب والتجديد العمراني وانجاز الدراسة الاستراتيجية بالوكالة العقارية للسكنى وبالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.وبيّن وزير التجهيز والاسكان في هذا السياق، أهمية تقييم استراتيجية كل مؤسسة وتحديد أهدافها وآفاقها المستقبلية لمزيد تطويرها ومواجهة الإشكاليات التي تعترضها بهدف استرجاع دورها الاجتماعي خاصة المتعلقة بقطاع السكن.وناقش الحاضرون الدراسات الجارية أو المزمع إنجازها ومراحل تقدمها أو أسباب تعطلها في المؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة بالنظر لوزارة التجهيز والإسكان، وتم التأكيد على ضرورة تدعيم المؤسسات والمنشآت العمومية بالإمكانيات اللازمة لمزيد تركيزها وضمان نجاعة دورها وتحسين خدماتها لتحقيق الأولويات الوطنية في تنفيذ المشاريع السكنية والاستثمارية.وأوصى الزواري،وفق ذات البلاغ، بتحسين نجاعة الأداء للمؤسسات والمنشآت العمومية والعمل على ضمان تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة وضرورة مزيد الانخراط في رقمنة الخدمات المسداة.وواكب الندوة رئيس ديوان الوزارة والمديرة العامة بوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت برئاسة الحكومة ورئيس هيئة مراقبي الدولة ورئيس وحدة متابعة منظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة والرؤساء المديرين العامين.