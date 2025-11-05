انطلاق مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026 في جلسة عامة مشتركة

انطلقت صباح اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 بمجلس نواب الشعب بباردو، الجلسة العامة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لعرض ومناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، إلى جانب تقديم بيان رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري حولهما، بحضور أعضاء الحكومة.



وستتواصل هذه الجلسات إلى 23 نوفمبر الجاري، حيث سيتم النظر تباعًا في المهمات الوزارية والقطاعية ضمن مشروع الميزانية، قبل المرور إلى مناقشة مشروعي الميزان الاقتصادي وقانون المالية.



تأكيد على العدالة الاجتماعية والإصلاحات



عماد الدربالي: الميزانية تأخذ بعين الاعتبار مخطط التنمية 2026-2030



رئيسة الحكومة: ميزانية 2026 أول سنة في تنفيذ المخطط التنموي الجديد



ألقى كل منكلمتين في افتتاح الجلسة، أكدا فيهما على ضرورة أن، وأن يكون منطلقًا لـ"مرحلة إنجاز حقيقية" تقوم على التعاون بين الغرفتين لتحقيقوشدّدعلى أنّ المرحلة القادمة تتطلبوترسيخفي مختلف تجلياتها، داعيًا إلىتضع حلولاً ملموسة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية.كما أشار إلى ضرورة، وتفعيل مبادئ، وتحرير روح، مع تطوير أداء الهياكل العمومية لتكون رافعة للإصلاح والتنمية.من جانبه، أكدأنّ المجلس ملتزم بالدفاع عنفي ظرف وطني دقيق يتطلبوأضاف أنيكتسيان أهمية خاصة، إذ، في تجربة وطنية وصفها بـ"الفريدة والرائدة"، مشيرًا إلى أنّ هذا التمشي يمثّلالذي يربط بين المركز والجهات.كما دعا إلى إرساءتُعيد الاعتبار للمناطق المهمشة، مثمنًاالتي قال إنها تجسّدفي بيانها أمام الجلسة العامة، أكدتأن مشروعيعكسالذي يتم استكماله حاليًا ضمنتشمل مختلف الأطراف الوطنية.وبيّنت أن هذه الميزانية تتميز بطابع خاص لأنها، الذي يمثل، ويهدف إلىوأضافت أن المخطط الجديدالتي "لم تحقق العدالة والإنصاف الكافيين"، مؤكدة أنفي خدمة المواطن والتنمية.