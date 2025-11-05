القيروان: السوق المركزية الجديدة: مشروع يرقى بالتسوق و ينظم المشهد الحضري

وات - تشهد القيروان انطلاقة إنشاء سوق مركزية غير مسبوقة في المدينة من حيث الحجم و التكلفة، يسعى القائمون عليه "ألا يمثل مجرد نقطة بيع، بل وجهة متكاملة للعائلات إذ سيؤمن تجربة تسوق لائقة"، وفق تصريح المكلف بتسيير شؤون بلدية القيروان، حمادي عبد الله، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

تقع السوق المركزية "سيدي عرفة"، كما أطلقت تسميتها والراجعة بالنظر لبلدية القيروان، في قلب المدينة و تزود الأحياء ذات الكثافة السكانية العاليةو التي يبلغ عدد سكانها نحو 35 ألف ساكن.

تمتد السوق على مساحة تبلغ 11 ألف متر مربع، المغطاة منها، في حدود 6300 متر مربع. صممت هذه المساحة لاستيعاب قرابة 200 محل تجاري متخصصا موزعة لخدمة الحاجيات الأساسية للمستهلكين.



مقصد عائلي متكامل



مكافحة ظاهرة الانتصاب الفوصوي و تنظيم المشهد الحضري



11،130 مليون دينار.. الكلفة الجملية للمشروع



تتضمن السوق 90 محلا مخصصا لبيع الخضر و الغلال، إضافة الى مساحات مخصصة لبيع المواد الغذائية الأخرى، و أكثر من 15 محلا لبيع اللحوم الحمراء و البيضاء.لم يقتصر التخطيط لتصميم السوق ، على الجانب التجاري فحسب، بل ركز بشكل أساسي على جعلها مكانا آمنا و مريحا للعائلة التي تقصده، و لتحقيق هذه الغاية، يتضمن السوق مجموعة من المرافق الحيوية التي تضمن تجربة تسوق سلسة و متكاملة، وفق ما أكده المسؤول ذاته.تضم السوق مرفقا إداريا بلديا، ذا إجراءات سريعة لتسهيل المعاملات، بالإضافة الى مركز أمن لضمان سلامة المتسوقين و التجار على حد السواء. كما يشمل مركب الخدمات، مقهى و مركبا صحيا لفائدة الزوار و العاملين، إلى جانب مأوى كبير للسيارات.من اهم الأهداف التي تسعى السوق الجديد لتحقيقها هو القضاء على ظاهرة الانتصاب الفوضوي التي تشوه المشهد الحضري و تعيق حركة السير في المدينة، من خلال توفير البنية التحتية المنظمة وتقديم بديل لائق و منظم و مرخص للتجار.وفي هذا الصدد، أكد المسؤول أن الانتفاع بالمحلات سيكون لأهل الاختصاص و من يستحق الانتفاع بها، مشددا على أن عملية التوزيع ستكون في اطار الشفافية.تشرف وزارة الاقتصاد و التخطيط، على إحداث السوق، كما أنها الجهة الممولة للمشروع الذي قدرت كلفته الجملية بــ 11،130 مليون دينار، وبلغت مساهمة بلدية القيروان بــ 2،5 مليون دينار.وتجري حاليا أشغال المشروع وبلغت مرحلة تهيئة الأرضية و إنجاز الأسس، و كانت انطلقت فعليا في شهر أوت الفارط و من المتوقع أن أن يكتمل المشروع و يكون جاهزا بعد 24 شهرا، وفق ما صرح به المكلف بتسيير شؤون بلدية القيروان، حمادي عبد الله، لوات.شيراز