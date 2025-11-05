جمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية تنظم يومي 7 و8 نوفمبر 2025 الدورة 6 للأيام الوطنية للرضاعة الطبيعية بمدينة العلوم

-تنظم جمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية، يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، الدورة السادسة للأيام الوطنية للرضاعة الطبيعية بمدينة العلوم وذلك تحت شعار" الرضاعة الطبيعية، خيار ذو أولوية - نحو شبكة دعم مستدامة".



وتندرج تنظيم هذه اللقاءات العلمية في اطار الاحتفال بالاسبوع الوطني للرضاعة الطبيعية، من أجل مزيد تعزيز مهارات العاملين في مجال الرعاية الصحة وما قبل الولادة وتعميق المعارف حول اهمية الرضاعة الطبيعية كخيار صحي مجاني ومستدام ومفيد لصحة الالم والطفل.



وسيتم، خلال هذه الأيام، التأكيد على دور الرضاعة الطبيعية في تزويد الطفل بالعناصر الغذائية والاجسام المضادة والاحساس بالطمأنينة النفسية فضلا عن كونها خطوة مهمة واساسية نحو العدالة المناخية والاستدامة.يشار، الى أن تونس قد انطلقت في الاحتفال بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية (من 1 إلى 7 نوفمبر)للتشجيع على هذا السلوك الطبيعي الذي يحمي صحة الام والطفل.وتفيد آخر الاحصائيات الرسمية لسنة 2023، أن 17 فاصل 8 بالمائة من النساء التونسيات يرضعن اطفالهن الى سن ستة أشهر بصفة حصرية، في حين أن المعدل العالمي يقدر ب48 بالمائة .وكانت الدراسات، قد أكدت أن الاطفال الذين يتمتعون برضاعة طبيعية لديهم معدلات ذكاء أعلى وأن حليب الأم يحمي الطفل من عديد الامراض الجرثومية وغير الجرثومية والحساسية ويقي الأم من سرطان الثدي والمبيض وهشاشة العظام .