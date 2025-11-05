Babnet   Latest update 17:27 Tunis

التنس: معز الشرقي يودّع بطولة ماتز الفرنسية من الدور ثمن النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67968dbf2f7511.62279919_mjqognlfikpeh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Novembre 2025 - 16:11 قراءة: 0 د, 35 ث
      
ودّع لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 140 عالميا بطولة ماتز الفرنسية ذات الـ 250 نقطة من الدور ثمن النهائي، اثر خسارته اليوم الأربعاء أمام الأمريكي تيان ليرنر المصنف 38 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 7 و 3 - 6 .
وكان معز الشرقي قد أعفي من خوض الدور السادس عشر بعد تأهله الى الجدول الرئيسي للبطولة بفضل بطاقة الخاسر المحظوظ واستفادته من انسحاب الروسي دانييل ميدفيديف المصنف 12 عالميا.
وتقام بطولة ماتز داخل القاعة على ملاعب ذات ارضية صلبة بمجموع جوائز مالية في حدود 596 الف يورو.

وتجدر الاشارة إلى أن معز الشرقي كان قد توّج خلال السنة الجارية ببطولة التحدي هيرسونيسوس باليونان وبطولة التحدي بورتو بالبرتغال بالإضافة الى دورة المستقبل الدولية بالمنستير.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317945


