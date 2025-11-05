عمادة الاطباء تتخذ اجراءات تأديبية ضد عدد من الاطباء بسبب الدعاية عبر شبكات التواصل وتلوّح بعقوبة الشطب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67874f114ddf65.64859805_ejlngpihqmkfo.jpg width=100 align=left border=0>

عمادة الأطباء تتخذ إجراءات تأديبية ضد أطباء نشروا محتوى دعائيا على شبكات التواصل

أعلنت عمادة الأطباء، اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر، عن اتخاذ إجراءات تأديبية ضد عدد من الأطباء الذين قاموا بنشر محتويات ذات طابع إعلاني على شبكات التواصل الاجتماعي، في مخالفة صريحة لأخلاقيات المهنة.







وأعرب المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بيان له عن قلقه المتزايد إزاء ما وصفه بـ"تنامي منشورات دعائية على المنصات الرقمية صادرة عن أطباء"، مؤكداً أن هذه الممارسات تمسّ من صورة المهنة وكرامتها.





وشدّد المجلس على أن كل أشكال الدعاية، المباشرة أو غير المباشرة، محظورة تماماً بموجب القوانين والضوابط المنظمة لمهنة الطب في تونس، مذكّراً بضرورة احترام أخلاقيات المهنة والتقيد بمبدأ المساواة بين الأطباء في تقديم الخدمات الصحية دون اللجوء إلى أساليب الترويج التجاري.



ودعا البيان جميع الأطباء إلى سحب أي محتوى يحمل طابعاً إعلانياً بشكل فوري، سواء كان نصاً أو صورة أو فيديو أو شهادة أو إعلاناً مدفوعاً أو نتيجة تعاون مع مؤثرين.



