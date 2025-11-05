رفض الإفراج عن الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة في قضية "المسامرة" وتأجيل المحاكمة إلى ديسمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/644100b175e419.21501685_kihgqolpnjefm.jpg width=100 align=left border=0>

رفضت الدائرة الجنائية 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء، مطالب الإفراج المقدمة في القضية المعروفة بـ"قضية المسامرة"، والتي تشمل عدداً من قيادات حركة النهضة من بينهم راشد الغنوشي، مع تأجيل المحاكمة إلى شهر ديسمبر المقبل.

وقضية الحال أصدرت فيها أول بطاقة ايداع بالسجن في حق الغنوشي كما شملت القضية متهمين آخرين من أبرزهم أحمد المشرقي مدير مكتب الغنوشي، ويوسف النوري، وهما رهن الإيقاف التحفظي فيما أُحيل آخرون بحالة سراح، من بينهم بلقاسم حسن ومحمد القوماني.







يُذكر أن راشد الغنوشي لم يحضر الجلسة السابقة، مواصلاً قراره بعدم المثول أمام المحكمة في هذه القضية.



