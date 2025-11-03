Babnet   Latest update 17:15 Tunis

الاربعاء القادم ..انطلاق الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69025443bf06e9.24023997_jpfgilokhqmen.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 03 Novembre 2025 - 16:23 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أعلن مجلس نواب الشعب، في بلاغ أصدره اليوم الإثنين، أنه يشرع بداية من يوم 5 نوفمبر الجاري، في عقد الجلسات العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.

وأفاد بأن جدول الأعمال ليومي 5 و6 نوفمبر الجاري، يتضمن عرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، وتقديم بيان رئيسة الحكومة حولهما، عقب الكلمتين الإفتتاحيتين لرئيسي الغرفتين التشريعيتين.



كما سيتم عرض تقرير لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، لينطلق على إثره النقاش العام لنواب المجلسين، يليه بيانات وأجوبة رئيسة الحكومة.

وأوضح البرلمان في بلاغه، أن الجلسات العامة ستتواصل تباعا بداية من يوم 7 نوفمبر الجاري، بعرض ومناقشة مشاريع ميزانيات المهمّات والمهمات الخاصة، وذلك الى غاية يوم 23 من نفس الشهر، على أن يتم إثر ذلك الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمصادقة عليه.


