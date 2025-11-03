Babnet   Latest update 07:53 Tunis

إضراب في قطاع البنوك والتأمين... جامعة البنوك تتمسك بالتحرك ونداء أخير للحوار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6908453b0172b4.73051127_pgnkfjehmolqi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 03 Novembre 2025 - 06:58 قراءة: 1 د, 32 ث
      
وجّه الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أحمد الجزيري، يوم الأحد 2 نوفمبر 2025، نداءً عبر صفحته على فيسبوك إلى النقابيين بقطاع البنوك، دعاهم فيه إلى التمسك بالإضراب العام المقرر يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، مؤكّدًا أنّ الجامعة لن تتراجع عن قرارها رغم ما وصفه بـ"محاولات الضغط والهرسلة".

وقال الجزيري إنّ الجامعة تتابع "ما يتعرض له بعض الزملاء من هرسلة وتهديد"، لكنه شدّد على أنّ هذه المحاولات "ستنكسر أمام جدار الحق الذي شُيّد بالنضال والتضامن"، بحسب تعبيره.



كما وجّه رسالة مباشرة إلى المجلس البنكي والمالي قائلاً:
"مازالت لديكم فرصة ساعات، استجيبوا للحوار، نجلس على طاولة واحدة ونفتح ملفات القطاع ومطالب الموظفين بكل شفافية ومصداقية، فالتفاوض يعني تعليق الإضراب، وما دون ذلك سيأتيكم الرد غدًا من الموظفين رغم الهرسلة والتهديد".
أخبار ذات صلة:
الكاتب العام لجامعة البنوك والتأمين: "الإضراب ليس غاية بل وسيلة ضغط للحوار.. ونطالب بتطبيق القانون على الجميع"...

وفي تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم، أكد الجزيري تمسّك الجامعة بالإضراب وعدم وجود أي نية لتعليقه، مضيفًا أن خسائر الإضراب التي ستتكبدها البنوك ستكون أكثر من 100 ألف مرة من حجم الزيادة في الأجور المطالب بها، مشددًا في الوقت نفسه على استعداد الجامعة للتفاوض متى توفرت الإرادة الحقيقية.

وأوضح أنّ التحرك سيبدأ صباح الاثنين في بطحاء محمد علي بالعاصمة، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وخيمة تونس الكبرى، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة في تاريخ القطاع.

من جانبه، كان البنك المركزي التونسي قد وجّه مذكرة إلى البنوك، دعا فيها إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية خلال أيام الإضراب.

ويأتي هذا التحرك بعد فشل جلسات التفاوض السابقة حول الزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل، فيما أكدت الجامعة العامة أنها ستواصل الضغط إلى حين الجلوس إلى طاولة الحوار والاستجابة لمطالب منظوريها.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317772


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 03 نوفمبر 2025 | 12 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:23
14:59
12:10
06:44
05:17
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet24°
20° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-18
24°-16
22°-15
25°-16
23°-17
  • Avoirs en devises
    24513,5

  • (31/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31/10)   1102,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:53 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    