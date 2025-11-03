Babnet   Latest update 09:45 Tunis

العاصمة: شاب يقتل شقيقه طعناً بسبب 1500 مليم

Publié le Lundi 03 Novembre 2025 - 08:32
      
تمكّنت وحدات الأمن الوطني بباب سويقة من القبض على شاب أقدم على قتل شقيقه طعناً بسكين في الرقبة، إثر خلاف نشب بينهما حول مبلغ مالي لا يتجاوز 1500 مليم.

وأفادت المعطيات الأولية أن مشادة كلامية تطوّرت سريعاً إلى اعتداء مباشر استعمل فيه الجاني سكيناً، موجهاً طعنة قاتلة لشقيقه أردته قتيلاً على عين المكان.



وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس برفع الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، كما قررت إيداع الجاني السجن في انتظار استكمال الأبحاث العدلية.


