العاصمة: شاب يقتل شقيقه طعناً بسبب 1500 مليم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/648178aa196748.52195195_egnofhpmqjkli.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّنت وحدات الأمن الوطني بباب سويقة من القبض على شاب أقدم على قتل شقيقه طعناً بسكين في الرقبة، إثر خلاف نشب بينهما حول مبلغ مالي لا يتجاوز 1500 مليم.



وأفادت المعطيات الأولية أن مشادة كلامية تطوّرت سريعاً إلى اعتداء مباشر استعمل فيه الجاني سكيناً، موجهاً طعنة قاتلة لشقيقه أردته قتيلاً على عين المكان.









وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس برفع الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، كما قررت إيداع الجاني السجن في انتظار استكمال الأبحاث العدلية.

وقدبرفع الجثة إلىلتحديد أسباب الوفاة بدقة، كما